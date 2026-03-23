Борщевик не пройдет!

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) относится к семейству зонтичных (Apiaceae). Изначально этот вид был интродуцирован с Кавказа в Россию как перспективная кормовая культура для животноводства. Однако в процессе использования выяснилось, что положительные характеристики борщевика значительно уступают той опасности, которую он представляет. В 2015 году Правительство РФ официально исключило борщевик из Государственного реестра селекционных достижений, разрешенных к применению в агрокультуре, признав его опасным сорняком.

Специалисты Санкт-Петербургского филиала в 2025 году приступили к борьбе с зарослями борщевика в Ленинградской области. По итогам мониторинга эффективности химической обработки получены положительные результаты.

– Главная угроза борщевика заключается в его токсичных свойствах. Листья, стебли и цветы содержат значительное количество фуранокумаринов – веществ, обладающих фотодинамическим действием. Попадание сока борщевика на кожу вызывает сильнейшие ожоги, особенно при воздействии солнечного света, – рассказывает технический директор органа инспекции Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Вячеслав Осипик. – Кроме того, с агрономической точки зрения растение способно приводить к истощению почвы, угнетению культурных растений и ухудшению качества выращиваемой продукции.

С 1 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 294-ФЗ от 31 июля 2025 года «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым вносятся существенные поправки в Земельный кодекс РФ и ряд смежных нормативных актов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА

Ключевое изменение – расширение круга лиц, обязанных заниматься выявлением и ликвидацией сорняков, угрожающих здоровью населения и экологии. Ранее ответственность лежала преимущественно на владельцах сельхозугодий. Теперь она распространяется на всех собственников земельных наделов независимо от категории земли: дачные и придомовые участки, лесные угодья, полосы отчуждения вдоль автомобильных трасс, объекты энергетики и телекоммуникаций.

ЦЕЛИ И ЗНАЧЕНИЕ ПОПРАВОК

По мнению законодателей, внедрение новых норм вызвано необходимостью борьбы с крайне агрессивным видом инвазивного растения – борщевиком Сосновского. Это растение характеризуется интенсивностью распространения и способностью вытеснять местные виды флоры, угрожая биологическому разнообразию природных зон.

Таким образом, принятие указанного закона преследует цели:

– минимизировать риски травматизма среди населения;

– предупредить активное распространение борщевика на всей территории нашей страны;

– сохранять природные экосистемы и сельскохозяйственные культуры;

– установить единые правила поддержания санитарно-экологического порядка на землях любого назначения.

Эти меры призваны повысить уровень экологической безопасности и создать условия для сохранения природной среды в условиях роста угроз, связанных с распространением инвазивных видов растений.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ

Для эффективной борьбы с борщевиком специалисты ФГБУ «ЦОК АПК» рекомендуют комплексный подход, сочетающий различные методы.

Агротехнические способы включают регулярное скашивание растений на ранних стадиях развития и дискование участков, что позволяет истощить корневую систему и предотвратить распространение. Особую опасность представляет высокая семенная продуктивность растения – одно соцветие дает от 20 до 100 тыс. семян, сохраняющих всхожесть до 3-5 лет. Для очистки почвы от семенного запаса применяют метод провокации их прорастания с последующим уничтожением всходов.

Химический метод предполагает применение системных гербицидов сплошного действия, которые необходимо использовать строго в соответствии с регламентом применения и с соблюдением мер безопасности. Наибольшую эффективность показывает комбинация агротехнических и химических способов.

Биологический метод – перспективное направление, находящееся на стадии исследования по использованию естественных врагов борщевика.

Важнейшим компонентом борьбы являются информирование населения о вреде и опасности растений борщевика и методам безопасного уничтожения, а также регулярный мониторинг территорий для раннего выявления очагов распространения. После удаления борщевика необходимо высевать местные виды растений, которые препятствуют повторному заселению территории борщевиком.

– Борьба с борщевиком должна вестись системно и своевременно, до полного его уничтожения и предотвращения его распространения – прокомментировал нововведения, заместитель начальника ОКФО и ВСО Санкт-Петербургского филиала Денис Фоминых. – Борьбу с опасным растением необходимо начинать ранней весной и вести в течение всего вегетационного периода.

Фото предоставлено ФГБУ «ЦОК АПК»