Новый поток #ГероиКоманды47 — 4 дня чтобы подать заявку

Продолжается приём заявок на второй поток региональной программы «Герои Команды 47» для участников СВО по направлению «Педагогика» — за 6 месяцев герои получат новую профессию «Педагог дополнительного профессионального образования» по направлению военно-патриотическое воспитание, а затем — помощь с трудоустройством в образовательные учреждения региона. Регистрация и подача документов продлится до 27 марта.

Подать заявку можно на сайте защитник47.рф/z

Обучение пройдёт на базе ГАОУ ВО ЛО «Гатчинский государственный университет». Программа откорректирована с учётом мнения слушателей первого потока программы. 

Требования к участникам отбора: 

→ гражданство Российской Федерации; 

→ проживание в Ленинградской области; 

→ участие в боевых действиях в рамках СВО; 

→ наличие высшего или среднего профессионального образования (вне зависимости от специализации или направления подготовки); 

→ отсутствие судимости.

Принять участие также могут действующие военнослужащие — они попадут в резерв и смогут принять участие в образовательной программе после завершения службы.

«Герои Команды 47» — программа, разработанная по поручению губернатора Александра Дрозденко. Проект направлен на отбор и подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в Ленинградской области.