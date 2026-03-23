Новый поток #ГероиКоманды47 — 4 дня чтобы подать заявку
Продолжается приём заявок на второй поток региональной программы «Герои Команды 47» для участников СВО по направлению «Педагогика» — за 6 месяцев герои получат новую профессию «Педагог дополнительного профессионального образования» по направлению военно-патриотическое воспитание, а затем — помощь с трудоустройством в образовательные учреждения региона. Регистрация и подача документов продлится до 27 марта.
Подать заявку можно на сайте защитник47.рф/z
Обучение пройдёт на базе ГАОУ ВО ЛО «Гатчинский государственный университет». Программа откорректирована с учётом мнения слушателей первого потока программы.
Требования к участникам отбора:
→ гражданство Российской Федерации;
→ проживание в Ленинградской области;
→ участие в боевых действиях в рамках СВО;
→ наличие высшего или среднего профессионального образования (вне зависимости от специализации или направления подготовки);
→ отсутствие судимости.
Принять участие также могут действующие военнослужащие — они попадут в резерв и смогут принять участие в образовательной программе после завершения службы.
«Герои Команды 47» — программа, разработанная по поручению губернатора Александра Дрозденко. Проект направлен на отбор и подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в Ленинградской области.