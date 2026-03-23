Новый поток #ГероиКоманды47 — 4 дня чтобы подать заявку

Обучение пройдёт на базе ГАОУ ВО ЛО «Гатчинский государственный университет». Программа откорректирована с учётом мнения слушателей первого потока программы.

Требования к участникам отбора:

→ гражданство Российской Федерации;

→ проживание в Ленинградской области;

→ участие в боевых действиях в рамках СВО;

→ наличие высшего или среднего профессионального образования (вне зависимости от специализации или направления подготовки);

→ отсутствие судимости.

Принять участие также могут действующие военнослужащие — они попадут в резерв и смогут принять участие в образовательной программе после завершения службы.

«Герои Команды 47» — программа, разработанная по поручению губернатора Александра Дрозденко. Проект направлен на отбор и подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в Ленинградской области.