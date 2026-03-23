Подготовьтесь к записи в 1 класс: на Госуслугах заработали черновики заявлений

Когда начнётся приёмная кампания

Каждая школа устанавливает своё время старта приёма документов, но это должно произойти не позднее 1 апреля. У родителей, создавших черновик заявления на Госуслугах, появится таймер обратного отсчёта — он поможет не пропустить нужный момент.

Этапы приёма заявлений

— до 30 июня — зачисление детей, проживающих на прикреплённой к школе территории, и льготников

— с 6 июля по 5 сентября — приём заявлений от всех желающих, если в школе остались свободные места

Запись ребёнка в 1 класс на Госуслугах доступна во всех регионах России, кроме Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики.