Подготовьтесь к записи в 1 класс: на Госуслугах заработали черновики заявлений
Повысьте шансы ребёнка на зачисление в выбранную школу! Заполните черновик заявления на Госуслугах заранее, и в момент старта приёмной кампании останется только нажать кнопку «Отправить». Родители детей, которым положены льготы, и жители 17 регионов, участвующих в эксперименте, могут проставить специальную галочку, и их заявление отправится автоматически.
Когда начнётся приёмная кампания
Каждая школа устанавливает своё время старта приёма документов, но это должно произойти не позднее 1 апреля. У родителей, создавших черновик заявления на Госуслугах, появится таймер обратного отсчёта — он поможет не пропустить нужный момент.
Этапы приёма заявлений
— до 30 июня — зачисление детей, проживающих на прикреплённой к школе территории, и льготников
— с 6 июля по 5 сентября — приём заявлений от всех желающих, если в школе остались свободные места
Запись ребёнка в 1 класс на Госуслугах доступна во всех регионах России, кроме Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики.
