УЗИ экспертного класса – в Гатчинской КМБ

Philips Affiniti 50 – это универсальная стационарная ультразвуковая система экспертного класса. Спектр клинического применения широк: с помощью данного аппарата доступна общая визуализация органов брюшной полости, почек, органов малого таза.

Новый аппарат УЗИ может применяться в акушерстве и гинекологии, в педиатрии и урологии, в кардиологии и ангиологии, включая тканевой и постоянно-волновой доплер CW. Этот эффективный и надежный прибор обеспечивает качественную визуализацию даже при обследовании технически сложных пациентов. Philips Affiniti 50 позволяет получать достоверные результаты за более короткое время. С появлением нового аппарата ультразвуковая диагностика в нашей клинике станет доступнее и качественнее.