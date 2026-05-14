Пироговский Университет: первая помощь при укусе осы и пчелы — пошаговая инструкция

Главное отличие: что впрыскивает оса и комар

Параметр Комариный укус Укус осы / пчелы Что впрыскивает Слюну с антикоагулянтом (разжижает кровь) Яд — коктейль из белков, ферментов и токсинов Механизм Вызывает зуд и небольшую папулу (волдырь) Разрушает клетки, вызывает ожог тканей и мощную аллергию Жало Комары не оставляют жало Пчела оставляет жало (и умирает). Оса — нет (жалит многократно) Опасность Инфицирование расчеса Анафилаксия (отек горла, удушье)

Запомните: Оса может ужалить 5-6 раз подряд. Каждый укус — это доза яда.

Алгоритм первой помощи при укусе осы или пчелы (по шагам)

Действуйте быстро, но без паники. У вас есть 15-30 минут до развития тяжелой аллергии.

Шаг 1. Оцените угрозу (за 10 секунд)

Красные флаги — немедленно вызывайте скорую (103):

Ребенок начал задыхаться, кашляет, осип голос.

Появился отек лица, губ, языка, шеи.

Ребенок потерял сознание или стал вялым «как тряпка».

Множественные укусы (более 5) — ядовая интоксикация.

Укус в рот, горло, глаз, шею (опаснее всего).

Если нет красных флагов — действуйте по шагам ниже.

Шаг 2. Удалите жало (только если ужалила пчела)

Как: Соскоблить ногтем или тупой стороной ножа (не пинцетом!).

Почему не пинцет: Пинцет сожмет мешочек с ядом и выдавит остатки в ранку.

Что с осой: Оса не оставляет жало, просто промыть ранку.

Шаг 3. Промойте и нейтрализуйте яд

Промыть рану холодной водой с мылом.

Кислота vs щелочь: Яд осы — щелочной (промыть уксусом или лимонным соком, разведенным 1:3 с водой). Яд пчелы — кислый (промыть содовым раствором: 1 ч.л. соды на стакан воды). Если не помните — просто промойте водой.

Шаг 4. Замедлите всасывание яда

Холод: Лед, замороженный кусок мяса, бутылка с холодной водой — приложить к месту укуса на 15 минут. Холод сужает сосуды, яд медленнее всасывается в кровь.

Тугая повязка выше места укуса (как при укусе змеи) — только при множественных укусах или при укусе в конечность.

Шаг 5. Дайте антигистаминное (противоаллергическое)

Детям старше 1 года: Лоратадин (Кларитин, Эролин) или Цетиризин (Зиртек, Зодак) в возрастной дозировке (по весу).

Детям до года: Фенистил капли (дозировка 1 капля на кг веса).

Зачем: Снижает местную реакцию (отек, зуд) и риск распространенной аллергии.

Шаг 6. Наблюдайте 2 часа

Самое опасное время — первые 30-60 минут. Не оставляйте ребенка одного.

Если отек растет, появляется сыпь на других участках тела, ребенок жалуется на удушье — скорая.

Чего делать НЕЛЬЗЯ (ошибки, которые убивают)

Ошибка Почему опасно Выдавливать жало пинцетом Выдавите остатки яда в кровь, реакция усилится Мазать место укуса спиртом или водкой Спирт расширяет сосуды, яд всасывается быстрее Давать аспирин или анальгин Они не помогают при аллергии, анальгин детям до 15 лет запрещен Прикладывать тепло (грелку) Ускоряет всасывание яда в 3 раза Игнорировать отек через час Отек может нарастать до 6 часов, анафилаксия бывает отсроченной Мазать мочой, землей, листьями Занесете инфекцию (столбняк, стафилококк)

Когда нужна экстренная госпитализация (памятка в кармане)

Вызывайте скорую или езжайте в больницу сами, если:

Ребенок задыхается: слышен свистящий вдох, кашель, синеет вокруг рта. Отек распространяется на лицо, шею, язык — может перекрыть дыхание. Множественные укусы (более 10) — ядовая реакция: рвота, понос, судороги. Укус в глаз, рот, горло — отек быстро блокирует дыхательные пути. Ребенок теряет сознание или становится неадекватным. У ребенка уже была аллергия на укусы в прошлом (тем более — анафилаксия).

В стационаре: Введут адреналин, гормоны (преднизолон), поставят капельницу, будут наблюдать сутки.

Как защитить ребенка от укуса (профилактика)

Запахи-провокаторы: Сладкие духи, влажные салфетки с фруктовым запахом, яркая одежда (желтое, оранжевое, розовое) привлекают ос. Еда на улице: Не оставляйте сладкие фрукты, мороженое, открытые банки с газировкой — осы слетаются на них за 10 секунд. Обувь: Ребенок должен ходить в сандалиях или закрытой обуви — осы часто сидят в траве. Не бегать босиком по клеверу — там часто сидят пчелы. Если оса села на ребенка: Не машите руками. Сдуйте или осторожно стряхните. Резкие движения провоцируют укус.

Специально для аллергиков: автоинжектор с адреналином

Если у вашего ребенка уже была тяжелая аллергия на укус (анафилаксия), педиатр или аллерголог должны выписать автоинжектор с адреналином (Эпипен, Джин-Джект).

Как пользоваться (выучите сами и научите подростка):

Снять колпачок.

Прижать к наружной поверхности бедра (через одежду).

Щелкнуть — услышать щелчок и шипение.

Держать 10 секунд.

Вызвать скорую — даже если стало легче, эффект адреналина временный (15-20 минут).

Это единственное средство, которое может спасти жизнь при анафилаксии в поле, в лесу, на даче.

Заключение: как отличить укус комара от укуса осы за 5 секунд

Признак Комариный укус Укус осы/пчелы Боль Практически нет, потом зуд Резкая, острая, жгучая (ребенок вскрикивает) Внешний вид Маленькая бледная папула (волдырь) Красное пятно, в центре точка (след жала), быстро нарастает отек Поведение ребенка Чешет, но играет Плачет, кричит, может паниковать

Если ребенок вскрикнул, схватился за руку/ногу и плачет — не ищите комара. Ищите осу или пчелу.