Пироговский Университет: первая помощь при укусе осы и пчелы — пошаговая инструкция
Приближается лето – и все мы ждем, когда можно будет наслаждаться отдыхом на природе. Однако, нас подкарауливают различные опасности: среди них - укусы ос и комаров. Как оказать ребенку первую помощь при укусе рассказал Заур Хатшуков, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета.
Главное отличие: что впрыскивает оса и комар
|
Параметр
|
Комариный укус
|
Укус осы / пчелы
|
Что впрыскивает
|
Слюну с антикоагулянтом (разжижает кровь)
|
Яд — коктейль из белков, ферментов и токсинов
|
Механизм
|
Вызывает зуд и небольшую папулу (волдырь)
|
Разрушает клетки, вызывает ожог тканей и мощную аллергию
|
Жало
|
Комары не оставляют жало
|
Пчела оставляет жало (и умирает). Оса — нет (жалит многократно)
|
Опасность
|
Инфицирование расчеса
|
Анафилаксия (отек горла, удушье)
Запомните: Оса может ужалить 5-6 раз подряд. Каждый укус — это доза яда.
Алгоритм первой помощи при укусе осы или пчелы (по шагам)
Действуйте быстро, но без паники. У вас есть 15-30 минут до развития тяжелой аллергии.
Шаг 1. Оцените угрозу (за 10 секунд)
Красные флаги — немедленно вызывайте скорую (103):
Ребенок начал задыхаться, кашляет, осип голос.
Появился отек лица, губ, языка, шеи.
Ребенок потерял сознание или стал вялым «как тряпка».
Множественные укусы (более 5) — ядовая интоксикация.
Укус в рот, горло, глаз, шею (опаснее всего).
Если нет красных флагов — действуйте по шагам ниже.
Шаг 2. Удалите жало (только если ужалила пчела)
Как: Соскоблить ногтем или тупой стороной ножа (не пинцетом!).
Почему не пинцет: Пинцет сожмет мешочек с ядом и выдавит остатки в ранку.
Что с осой: Оса не оставляет жало, просто промыть ранку.
Шаг 3. Промойте и нейтрализуйте яд
Промыть рану холодной водой с мылом.
Кислота vs щелочь: Яд осы — щелочной (промыть уксусом или лимонным соком, разведенным 1:3 с водой). Яд пчелы — кислый (промыть содовым раствором: 1 ч.л. соды на стакан воды). Если не помните — просто промойте водой.
Шаг 4. Замедлите всасывание яда
Холод: Лед, замороженный кусок мяса, бутылка с холодной водой — приложить к месту укуса на 15 минут. Холод сужает сосуды, яд медленнее всасывается в кровь.
Тугая повязка выше места укуса (как при укусе змеи) — только при множественных укусах или при укусе в конечность.
Шаг 5. Дайте антигистаминное (противоаллергическое)
Детям старше 1 года: Лоратадин (Кларитин, Эролин) или Цетиризин (Зиртек, Зодак) в возрастной дозировке (по весу).
Детям до года: Фенистил капли (дозировка 1 капля на кг веса).
Зачем: Снижает местную реакцию (отек, зуд) и риск распространенной аллергии.
Шаг 6. Наблюдайте 2 часа
Самое опасное время — первые 30-60 минут. Не оставляйте ребенка одного.
Если отек растет, появляется сыпь на других участках тела, ребенок жалуется на удушье — скорая.
Чего делать НЕЛЬЗЯ (ошибки, которые убивают)
|
Ошибка
|
Почему опасно
|
Выдавливать жало пинцетом
|
Выдавите остатки яда в кровь, реакция усилится
|
Мазать место укуса спиртом или водкой
|
Спирт расширяет сосуды, яд всасывается быстрее
|
Давать аспирин или анальгин
|
Они не помогают при аллергии, анальгин детям до 15 лет запрещен
|
Прикладывать тепло (грелку)
|
Ускоряет всасывание яда в 3 раза
|
Игнорировать отек через час
|
Отек может нарастать до 6 часов, анафилаксия бывает отсроченной
|
Мазать мочой, землей, листьями
|
Занесете инфекцию (столбняк, стафилококк)
Когда нужна экстренная госпитализация (памятка в кармане)
Вызывайте скорую или езжайте в больницу сами, если:
Ребенок задыхается: слышен свистящий вдох, кашель, синеет вокруг рта.
Отек распространяется на лицо, шею, язык — может перекрыть дыхание.
Множественные укусы (более 10) — ядовая реакция: рвота, понос, судороги.
Укус в глаз, рот, горло — отек быстро блокирует дыхательные пути.
Ребенок теряет сознание или становится неадекватным.
У ребенка уже была аллергия на укусы в прошлом (тем более — анафилаксия).
В стационаре: Введут адреналин, гормоны (преднизолон), поставят капельницу, будут наблюдать сутки.
Как защитить ребенка от укуса (профилактика)
Запахи-провокаторы: Сладкие духи, влажные салфетки с фруктовым запахом, яркая одежда (желтое, оранжевое, розовое) привлекают ос.
Еда на улице: Не оставляйте сладкие фрукты, мороженое, открытые банки с газировкой — осы слетаются на них за 10 секунд.
Обувь: Ребенок должен ходить в сандалиях или закрытой обуви — осы часто сидят в траве.
Не бегать босиком по клеверу — там часто сидят пчелы.
Если оса села на ребенка: Не машите руками. Сдуйте или осторожно стряхните. Резкие движения провоцируют укус.
Специально для аллергиков: автоинжектор с адреналином
Если у вашего ребенка уже была тяжелая аллергия на укус (анафилаксия), педиатр или аллерголог должны выписать автоинжектор с адреналином (Эпипен, Джин-Джект).
Как пользоваться (выучите сами и научите подростка):
Снять колпачок.
Прижать к наружной поверхности бедра (через одежду).
Щелкнуть — услышать щелчок и шипение.
Держать 10 секунд.
Вызвать скорую — даже если стало легче, эффект адреналина временный (15-20 минут).
Это единственное средство, которое может спасти жизнь при анафилаксии в поле, в лесу, на даче.
Заключение: как отличить укус комара от укуса осы за 5 секунд
|
Признак
|
Комариный укус
|
Укус осы/пчелы
|
Боль
|
Практически нет, потом зуд
|
Резкая, острая, жгучая (ребенок вскрикивает)
|
Внешний вид
|
Маленькая бледная папула (волдырь)
|
Красное пятно, в центре точка (след жала), быстро нарастает отек
|
Поведение ребенка
|
Чешет, но играет
|
Плачет, кричит, может паниковать
Если ребенок вскрикнул, схватился за руку/ногу и плачет — не ищите комара. Ищите осу или пчелу.