Ветераны и пенсионеры Ленобласти — на VIII Спартакиаде
Ветераны и пенсионеры Ленобласти дают фору молодым! В регионе при поддержке гранта Губернатора Ленинградской области стартовала VIII Спартакиада ветеранов: с 13 по 15 мая на туристско-спортивной базе «Связист» в Приозерском районе проходят соревнования, которые объединили ветеранские команды со всей Ленинградской области.
Рубрики: Спорт
21 команда, 150 участников — из каждого района. Самому возрастному участнику сборной Тосненского района — 93 года. В каждой команде — опытные спортсмены, которые много лет развивают движение у себя в районах, проводят соревнования и вовлекают других.
В этом году Спартакиада проходит под девизом «Мы едины, мы непобедимы» — слова, которые ветераны подтверждают не только духом, но и спортивной формой.
О первом дне Спартакиады — в фоторепортаже комитета общественных коммуникаций.
В регионе развивается программа «Активное долголетие» нацпроекта «Семья».
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.