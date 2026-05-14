Ленобласть наращивает темпы посевной

«По области сев проведён на 53%, засеяно 37 тыс. га — на треть больше, чем год назад. Сеют пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу, сажают капусту и картофель.

Темп хороший. Но расслабляться рано. Ждём дождей — чтобы всё пошло в рост», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



Ряд хозяйств уже завершили сев яровых зерновых, наращивается динамика

посадки картофеля и овощей. Яровой сев завершен в хозяйствах «Гомонтово», «Рабитицы», «Торосово», «Гражданский», «Красная Балтика», «Можайское», «Андреевское», КФХ Санец, «Волошово» и «Петровский».



Всего посеяно:

- Зерновые культуры – 21,5 тыс. га, что на 20% больше, чем в прошлом году.

- Масличные культуры – 3,8 тыс. га (рост в 25 раз).

- Овощи – 327 га (+49%).

- Картофель – 68,4 га (на уровне прошлого года).

- Однолетние травы – 6,8 тыс. га (более чем в 2 раза больше, чем год назад)

- Многолетние травы – 4,7 тыс. га (почти в 3 раза больше).