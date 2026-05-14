Ленобласть наращивает темпы посевной
Посевная в Ленинградской области перешла экватор – засеяно более половины планируемых площадей.
«По области сев проведён на 53%, засеяно 37 тыс. га — на треть больше, чем год назад. Сеют пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу, сажают капусту и картофель.
Темп хороший. Но расслабляться рано. Ждём дождей — чтобы всё пошло в рост», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Ряд хозяйств уже завершили сев яровых зерновых, наращивается динамика
посадки картофеля и овощей. Яровой сев завершен в хозяйствах «Гомонтово», «Рабитицы», «Торосово», «Гражданский», «Красная Балтика», «Можайское», «Андреевское», КФХ Санец, «Волошово» и «Петровский».
Всего посеяно:
- Зерновые культуры – 21,5 тыс. га, что на 20% больше, чем в прошлом году.
- Масличные культуры – 3,8 тыс. га (рост в 25 раз).
- Овощи – 327 га (+49%).
- Картофель – 68,4 га (на уровне прошлого года).
- Однолетние травы – 6,8 тыс. га (более чем в 2 раза больше, чем год назад)
- Многолетние травы – 4,7 тыс. га (почти в 3 раза больше).