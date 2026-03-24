Ленобласть подвела спортивные итоги

В номинации «Спортсмен года» среди видов спорта, включенных в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, памятных дипломов удостоились два представителя Гатчинского округа – чемпион России в одиночном разряде по настольному теннису Максим Гребнев и победительница первенства России по легкой атлетике в прыжках в высоту Ксения Черноперова, а также капитан команды по водному поло «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» Екатерина Прокофьева, футболист футбольного клуба «Ленинградец» Иван Орлянский и чемпион первенства мира по самбо Илья Богданов.

На празднике были вручены удостоверения «Мастер спорта» спортсменам, и среди них гатчинские бадминтонисты Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов.

Конечно, невозможно построить спортивную карьеру без хорошего наставника, который всегда и со всем поможет. В номинации «Тренер года» за подготовку спортсменов Ленинградской области – победителей и призеров всероссийских и международных спортивных соревнований в 2025 году – победителями стали: заслуженный тренер России, президент Федерации по бадминтону Ленинградской области Владимир Павлович Русских, а также тренер по универсальному бою Евгений Валериевич Омельченко и тренер по фристайлу (ски-кросс) Константин Николаевич Киреев.

Председатель областного комитета по спорту Вячеслав Комаров вручил награды ветеранам спорта, удостоенным звания «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области». Среди них – инструктор по спорту Гатчинского городского спортивно-досугового центра Николай Сергеевич Пименов. 17 лет своей трудовой деятельности он возглавлял спорткомитет г. Гатчины, потом Гатчинский городской спортивно-досуговый центр. В октябре 2025 года Николаю Сергеевичу исполнилось 80 лет, и он по-прежнему трудится на спортивной арене Гатчинского округа.

«Лучшими спортивными федерациями» 2025 года признаны Федерация футбола, Федерация конного спорта и Федерация водного поло Ленинградской области.

«Лучшим объектом спорта» стал спортивный комплекс «Нефтяник» – база ленинградских ватерполисток.

На празднике были объявлены итоги XX Сельских спортивных игр Ленинградской области. Среди районов с численностью более 30 тысяч человек 1 место завоевал Гатчинский округ. На втором месте – Тосненский район; на третьем – Всеволожский район.

В 2025 году в Ленинградской области прошло множество значимых мероприятий, но особо выделились два из них. В номинации «Лучшее спортивное мероприятие» награду забрали Всероссийские соревнования по пара-армрестлингу «Кубок Отечества» среди лиц с ПОДА – участников СВО. А «Лучшим физкультурным мероприятием» признан Гатчинский полумарафон.