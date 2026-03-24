«Маленький человек на планете книг»

В нашем городе Неделя детской книги впервые прошла 2 декабря 1947 года, а в следующем году книжный праздник собирал гатчинских детей уже весной. С этого времени он каждый год посвящался либо юбилею детского писателя, либо важному литературному или историческому событию. 2026 год не является исключением, ведь в этом году мы отмечаем юбилей нашего родного города: Гатчине исполняется 230 лет!

С 7 по 12 апреля юных читателей Гатчины ждет разнообразная и насыщенная программа.

«Книжкина неделя» откроется 7 апреля в 12.00 большим литературным праздником «Наш маленький, уютный городок…» Гостем праздника неслучайно станет Андрей Демьяненко - член Союза писателей России, детский поэт и сказочник, руководитель литературной студии в Санкт-Петербурге. Он привезет в наш город свои «Сказки о Гатчине», а вы, уважаемые читатели, можете стать первыми слушателями.

В 14.00 желающие смогут встретиться с Андреем Демьяненко еще раз, задать вопросы и послушать его стихи и сказки. Интересным дополнением станет выставка детского рисунка по сказкам писателя.

В этот день в библиотеке состоится еще одно важное традиционное событие – награждение лучших читателей 2025 года.

Второй день «Книжкиной недели», который начнется 8 апреля, подарит всем участникам встречу с замечательным автором Ольгой Замятиной - писателем из Санкт-Петербурга, автором более двух десятков книг для детей и подростков. Ольга Замятина - лауреат многочисленных конкурсов и премий, включая премию имени В.П. Крапивина (2021) и международный конкурс С. Михалкова (2023). По образованию она - математик, кандидат физико-математических наук. Обожает писать, читать, учиться и путешествовать.

Любителей интеллектуальных игр и детективов Детская библиотека ждет в гости 9 апреля в 13.00 на игру «Сыскное бюро Мейзи Хитчинс». Вы сможете проверить свои дедуктивные способности, логическое мышление и знание сказок.

Неделя детской книги завершится 10 апреля в 13.00 спектаклем театра-студии «За углом» «Коробка с карандашами» по сказкам В. Сутеева.

В эти весенние дни юных гатчинцев ждут не только творческие встречи, но и литературные игры, конкурсы, выставки детского творчества «Книжка, собирает друзей», «Ожившие страницы любимых книг», «Дружат сказки всей земли».

Приходите в Детскую библиотеку всей семьей, всем будет весело и интересно! Наш адрес: ул. Хохлова, д.16.