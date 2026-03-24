«Туберкулёз не выбирает»: инфекционист ИНВИТРО — о реальной картине заболевания в России
24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Вопреки успехам современной медицины, болезнь не утратила актуальности. Насколько она распространена сегодня? Верно ли, что туберкулёз грозит лишь социально уязвимым группам? Какие методы диагностики пришли на смену пробе Манту? Как снизить риск заражения? На эти вопросы ответил Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО.
Какова ситуация с туберкулёзом в России?
По данным из открытых источников, в 2021–2022 годах показатель заболеваемости составлял 31 случай на 100 тысяч человек. В 2023 году впервые в истории страны он опустился до 26 случаев — это абсолютный исторический минимум.
Специалисты ожидают продолжения этой тенденции. Вместе с тем растёт доля случаев туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью — явление, которое представляет глобальную угрозу. При таких формах стандартные схемы лечения перестают работать, и врачам приходится прибегать к экспериментальным протоколам терапии.
Как пандемия COVID-19 повлияла на заболеваемость туберкулёзом?
В большинстве стран мира пандемия спровоцировала рост как заболеваемости, так и смертности от туберкулёза — прежде всего из-за ограниченного доступа к медицинской помощи в период карантинных мер. В России ситуация оказалась более стабильной: существенных отклонений от прежней динамики зафиксировано не было.
Туберкулёз — болезнь «неблагополучных»?
Это устойчивое заблуждение. Да, среди социально уязвимых групп — людей с низким уровнем жизни, ослабленным иммунитетом, в том числе с ВИЧ/СПИДом, а также среди тех, кто побывал в местах лишения свободы, — заболеваемость действительно выше. Однако сегодня туберкулёз всё чаще диагностируется у людей с благополучным социальным статусом. Значительную часть заболевших составляют дети. Болезнь не делает различий: под удар может попасть любой человек вне зависимости от уровня дохода или положения в обществе.
Проба Манту или Диаскинтест — что точнее?
Оба метода основаны на реакции клеточного иммунитета — то есть не на антителах, а на лимфоцитах, которые «запоминают» контакт с микобактерией.
Проба Манту использует туберкулин — вещество, выделяемое микобактериями. Его недостаток в том, что оно реагирует на все разновидности микобактерий: болезнетворные, непатогенные и вакцинные штаммы БЦЖ. Это нередко приводит к ложноположительным результатам.
Диаскинтест устроен иначе: в его основе — генетически синтезированные антигены, специфичные исключительно для патогенных микобактерий. Они не реагируют ни на непатогенные формы, ни на вакцинный штамм, что существенно повышает точность диагностики.
Принцип действия у обоих тестов одинаков: при введении препарата иммунные клетки организма, ранее контактировавшего с возбудителем, запускают аллергическую реакцию, которая проявляется в виде характерной папулы в месте укола.
Благодаря значительно более высокой специфичности Диаскинтест сегодня активно вытесняет пробу Манту из клинической практики.
Согласно действующему национальному календарю прививок, детям до 7 лет проводится проба Манту, тогда как начиная с 8 лет используется исключительно Диаскинтест. В спорных ситуациях — при слабоположительных или неоднозначных результатах Манту — Диаскинтест может быть назначен и детям младшего возраста, однако только по медицинским показаниям. После достижения ребёнком 7 лет проба Манту в рутинной практике больше не применяется.
Насколько эффективна прививка БЦЖ? Нужна ли повторная вакцинация?
БЦЖ входит в редкую категорию живых вакцин. Она содержит живой штамм микобактерии Bovis — разновидности, безопасной для человека, но обладающей антигенным сходством с возбудителем туберкулёза. Именно это сходство позволяет вакцине эффективно «обучать» иммунную систему. Защита формируется преимущественно на клеточном уровне: в организме создаются специализированные пулы клеток, препятствующие развитию тяжёлых форм заболевания.
Полной гарантии защиты вакцина не даёт — и это её главный недостаток. Тем не менее равноценной альтернативы БЦЖ в мире пока не существует. Вакцина применяется в большинстве стран, и при правильном введении она надёжно предотвращает именно тяжёлые, угрожающие жизни формы туберкулёза.
Первичная вакцинация проводится однократно — новорождённым на 3–7-й день жизни. Противопоказания существуют, однако в идеале прививку должен получить каждый ребёнок.
Ревакцинация показана детям в 7 лет при условии стабильно отрицательной реакции Манту на протяжении всех предшествующих лет. Устойчиво отрицательный результат свидетельствует о том, что первичная прививка не сформировала достаточного иммунного ответа. Именно таким детям и назначается повторная вакцинация.
Как защититься от туберкулёза?
Основу профилактики составляют немедикаментозные меры. Лекарственные средства играют вспомогательную роль и сводятся главным образом к витаминно-минеральным комплексам.
Ключевая задача — поддерживать иммунную систему в рабочем состоянии. Звучит просто, но на практике требует системного подхода и включает три базовых составляющих:
1. Сбалансированное питание. Рацион должен быть разнообразным и полноценным. Стоит исключить продукты, вызывающие индивидуальную непереносимость, и отказаться от необоснованных ограничительных диет.
2. Качественный сон. Полноценный отдых — необходимое условие нормального восстановления организма и поддержания иммунитета.
3. Снижение уровня стресса. Пожалуй, самый труднодостижимый пункт в современных реалиях — и тем не менее один из ключевых.
Сформулировать всё это несложно, а вот воплотить в жизнь — задача для многих непростая. Там, где объективные обстоятельства не позволяют поддерживать оптимальный иммунный статус, на помощь приходят витаминно-минеральные комплексы, пищевые добавки и специализированные смеси для восполнения дефицита основных нутриентов.
Важно понимать: человек с крепким иммунитетом несравнимо лучше защищён от туберкулёза, чем тот, у кого иммунная система ослаблена. Именно поэтому одной из наиболее острых проблем современной фтизиатрии остаётся сочетание туберкулёза и ВИЧ-инфекции: на фоне иммунодефицита болезнь нередко принимает атипичные, крайне тяжёлые формы с неблагоприятным прогнозом.
Пресс-служба компании ИНВИТРО
