«Туберкулёз не выбирает»: инфекционист ИНВИТРО — о реальной картине заболевания в России

Какова ситуация с туберкулёзом в России?

По данным из открытых источников, в 2021–2022 годах показатель заболеваемости составлял 31 случай на 100 тысяч человек. В 2023 году впервые в истории страны он опустился до 26 случаев — это абсолютный исторический минимум.

Специалисты ожидают продолжения этой тенденции. Вместе с тем растёт доля случаев туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью — явление, которое представляет глобальную угрозу. При таких формах стандартные схемы лечения перестают работать, и врачам приходится прибегать к экспериментальным протоколам терапии.

Как пандемия COVID-19 повлияла на заболеваемость туберкулёзом?

В большинстве стран мира пандемия спровоцировала рост как заболеваемости, так и смертности от туберкулёза — прежде всего из-за ограниченного доступа к медицинской помощи в период карантинных мер. В России ситуация оказалась более стабильной: существенных отклонений от прежней динамики зафиксировано не было.

Туберкулёз — болезнь «неблагополучных»?

Это устойчивое заблуждение. Да, среди социально уязвимых групп — людей с низким уровнем жизни, ослабленным иммунитетом, в том числе с ВИЧ/СПИДом, а также среди тех, кто побывал в местах лишения свободы, — заболеваемость действительно выше. Однако сегодня туберкулёз всё чаще диагностируется у людей с благополучным социальным статусом. Значительную часть заболевших составляют дети. Болезнь не делает различий: под удар может попасть любой человек вне зависимости от уровня дохода или положения в обществе.

Проба Манту или Диаскинтест — что точнее?

Оба метода основаны на реакции клеточного иммунитета — то есть не на антителах, а на лимфоцитах, которые «запоминают» контакт с микобактерией.

Проба Манту использует туберкулин — вещество, выделяемое микобактериями. Его недостаток в том, что оно реагирует на все разновидности микобактерий: болезнетворные, непатогенные и вакцинные штаммы БЦЖ. Это нередко приводит к ложноположительным результатам.

Диаскинтест устроен иначе: в его основе — генетически синтезированные антигены, специфичные исключительно для патогенных микобактерий. Они не реагируют ни на непатогенные формы, ни на вакцинный штамм, что существенно повышает точность диагностики.

Принцип действия у обоих тестов одинаков: при введении препарата иммунные клетки организма, ранее контактировавшего с возбудителем, запускают аллергическую реакцию, которая проявляется в виде характерной папулы в месте укола.

Благодаря значительно более высокой специфичности Диаскинтест сегодня активно вытесняет пробу Манту из клинической практики.

Согласно действующему национальному календарю прививок, детям до 7 лет проводится проба Манту, тогда как начиная с 8 лет используется исключительно Диаскинтест. В спорных ситуациях — при слабоположительных или неоднозначных результатах Манту — Диаскинтест может быть назначен и детям младшего возраста, однако только по медицинским показаниям. После достижения ребёнком 7 лет проба Манту в рутинной практике больше не применяется.

Насколько эффективна прививка БЦЖ? Нужна ли повторная вакцинация?

БЦЖ входит в редкую категорию живых вакцин. Она содержит живой штамм микобактерии Bovis — разновидности, безопасной для человека, но обладающей антигенным сходством с возбудителем туберкулёза. Именно это сходство позволяет вакцине эффективно «обучать» иммунную систему. Защита формируется преимущественно на клеточном уровне: в организме создаются специализированные пулы клеток, препятствующие развитию тяжёлых форм заболевания.

Полной гарантии защиты вакцина не даёт — и это её главный недостаток. Тем не менее равноценной альтернативы БЦЖ в мире пока не существует. Вакцина применяется в большинстве стран, и при правильном введении она надёжно предотвращает именно тяжёлые, угрожающие жизни формы туберкулёза.

Первичная вакцинация проводится однократно — новорождённым на 3–7-й день жизни. Противопоказания существуют, однако в идеале прививку должен получить каждый ребёнок.

Ревакцинация показана детям в 7 лет при условии стабильно отрицательной реакции Манту на протяжении всех предшествующих лет. Устойчиво отрицательный результат свидетельствует о том, что первичная прививка не сформировала достаточного иммунного ответа. Именно таким детям и назначается повторная вакцинация.

Как защититься от туберкулёза?

Основу профилактики составляют немедикаментозные меры. Лекарственные средства играют вспомогательную роль и сводятся главным образом к витаминно-минеральным комплексам.

Ключевая задача — поддерживать иммунную систему в рабочем состоянии. Звучит просто, но на практике требует системного подхода и включает три базовых составляющих:

1. Сбалансированное питание. Рацион должен быть разнообразным и полноценным. Стоит исключить продукты, вызывающие индивидуальную непереносимость, и отказаться от необоснованных ограничительных диет.

2. Качественный сон. Полноценный отдых — необходимое условие нормального восстановления организма и поддержания иммунитета.

3. Снижение уровня стресса. Пожалуй, самый труднодостижимый пункт в современных реалиях — и тем не менее один из ключевых.

Сформулировать всё это несложно, а вот воплотить в жизнь — задача для многих непростая. Там, где объективные обстоятельства не позволяют поддерживать оптимальный иммунный статус, на помощь приходят витаминно-минеральные комплексы, пищевые добавки и специализированные смеси для восполнения дефицита основных нутриентов.

Важно понимать: человек с крепким иммунитетом несравнимо лучше защищён от туберкулёза, чем тот, у кого иммунная система ослаблена. Именно поэтому одной из наиболее острых проблем современной фтизиатрии остаётся сочетание туберкулёза и ВИЧ-инфекции: на фоне иммунодефицита болезнь нередко принимает атипичные, крайне тяжёлые формы с неблагоприятным прогнозом.

