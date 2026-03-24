Весенняя призывная кампания

С информацией о ходе призывной кампании в Гатчинском округе выступил военный комиссар Александр Кириллов. С 1 января 2026 года в России стартовал круглогодичный призыв в армию. Соответствующий указ подписан президентом РФ В.В. Путиным.

Какие мероприятия входят в формулировку «круглогодичный призыв»? Теперь медицинские освидетельствования, профессиональный психологический отбор, заседания призывных комиссий и обучение в ДОСААФ будут проходить в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря. При этом военком подчеркнул, отправка новобранцев в войска будет производиться по-прежнему: весной - с 1 апреля по 15 июля и осенью - с 1 октября по 31 декабря.

Что касается повесток, то бумажные повестки отправляются, как и раньше, но появилась новая система учета. С мая 2025 года Единый реестр воинского учета и реестр электронных повесток работают в полноценном режиме. Электронная повестка – это официальный документ, направляемый военкоматом через защищенные государственные сервисы (Госуслуги). Она имеет такую же юридическую силу, как и бумажная.

По состоянию на 16 марта 2026 года задание на весенний призыв по Гатчинскому округу еще не поступило, но отбор уже прошел и к отправке всё готово. Александр Кириллов сообщил, что молодые люди призываются в различные войска, включая президентский полк, и напомнил, что призывники не участвуют в специальной военной операции.

В прошлом году призывной план был выполнен на 100 процентов. Александр Кириллов выразил уверенность, что и в текущем году все задания будут выполнены.

Отвечая на вопрос председателя комиссии Галины Паламарчук, военком сообщил, новый род войск – войска беспилотных систем – подразумевают только контрактную службу, а для желающих служить по контракту действует особый отбор, включающий дополнительное тестирование и ограничения по возрасту.

Гатчинская автошкола ДОСААФ

В настоящее время в Гатчине продолжается подготовка водителей категории С для службы в войсках. Но дальнейшая судьба Гатчинской автошколы ДОСААФ уже несколько лет под вопросом.

Военком Александр Кириллов напомнил, что историческое здание на Красноармейском проспекте в Гатчине, в котором много лет размещается ДОСААФ, находится в аварийном состоянии. Рассматривается вариант переезда автошколы в Ломоносов, но тогда гатчинцы, желающие получить категорию С для службы в войсках, лишатся возможности пройти подготовку в своем городе.

Военком выразил надежду, что вопрос с помещением в Гатчине будет решен при поддержке главы администрации Гатчинского округа.