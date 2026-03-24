Награды гатчинских дзюдоистов

Воспитанники Гатчинской спортивной школы № 3 завоевали 4 медали. Среди юношей до 13 лет Егор Марцинович (весовая категория 66 кг) завоевал бронзовую медаль. Три медали у юношей до 15 лет: Джасур Насридинов (60 кг) – серебро, Михаил Ковалев (66 кг) – серебро, Максим Дзендор (66 кг) – бронза. Тренер Алексей Михайлов включен от Гатчинского округа в тренерский совет в составе Федерации дзюдо Ленинградской области.

Среди юношей 2012–2013 г.р. призером соревнований стал Леонид Пальтов (55 кг) из спортивного клуба «Вырица» (Гатчинская районная спортшкола «Юность») – он занял второе место.

Среди мальчиков 2014–2015 г.р. также второе место занял Сергей Солнцев (в весовой категории до 34 кг). Он тренируется на отделении «дзюдо» Центра спортивной подготовки «Ника». Тренер – Дмитрий Малец.

Команда Гатчинского муниципального округа среди юношей и девушек до 15 лет заняла первое командное место, а среди юношей и девушек до 13 лет - второе командное место. Поздравляем!

Поздравляем ребят с попаданием в сборную команду Ленинградской области по дзюдо, которая будет защищать честь области на Первенстве Северо-Западного федерального округа со 2 по 4 апреля в Великом Новгороде.