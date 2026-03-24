Свет женской силы и доброты — в проектах Школы третьего возраста

Встреча «Свет женской силы и доброты» была организована в рамках проекта «Третий возраст – новые возможности», который реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области. Курс интерактивных занятий, разработанный специально для женщин старшего возраста, полных энергии и желания воплощать свои мечты в жизнь, стартовал в Школе третьего возраста в сентябре прошлого года. Он направлен на обучение стратегиям развития сообществ и привлечения новых участников в свою команду.

Среди курсисток Гатчинской Школы третьего возраста – женщины разных профессий и увлечений. Все они уже вышли на пенсию, но им по-прежнему хочется жить и творить. И у них это прекрасно получается, ведь третий возраст – это совершенно новый этап жизни, который открывает новые возможности и перспективы! В течение шести месяцев женщины изучали лидерские качества, учились эффективно общаться, внимательно слушать и качественно оценивать достижения окружающих, быстро находить общий язык и сотрудничать в команде ради воплощения интересных идей.

Результатом этой подготовки стало создание четырех команд, каждая из которых представила собственный социальный проект. Проекты задуманы таким образом, чтобы вдохновлять и вовлекать окружающих в общую творческую атмосферу. Но самое главное – участницы проектов показали, что возраст не является препятствием для достижения целей.

Встречу «Свет женской силы и доброты» провели руководитель клубных формирований и куратор курса для активных старших Олеся Казина-Восканян и ведущий Максим Рыженков. Создать оригинальные образы для участниц проектов помогли мастера Школы парикмахерского искусства Натальи Гасан.

Благодаря организаторам, участникам и партнерам мероприятия презентация проектов превратилась в настоящий праздник, в котором объединились элементы театрального искусства, музыкальные номера, поэтические выступления и модные показы.

Каждый из представленных проектов по-своему уникален, наполнен искренностью и энтузиазмом участниц.

Участницы проекта «Русский Север» совершили виртуальное путешествие в Мурманскую область, открыв ее уникальную природу, богатую историю и культурные традиции. Творческим подарком от команды стали праздничные номера – морской танец «Яблочко» и живое чтение стихов.

Следующая команда представила проект «Здравствуйте, это – я!» – живой рассказ о судьбах ярких, талантливых женщин, которые посещают Школу третьего возраста с самого ее основания. Их личности и деятельный характер вдохновляют и мотивируют окружающих, но каковы истории их жизни? Какой путь они прошли до прихода в школу, и чем наполнена их жизнь в настоящий момент? Первой героиней проекта стала Валентина Васильевна, которая не только создает великолепные кружевные изделия, но и делится своими знаниями и умениями со всеми, кто заинтересовался таким творчеством. Интервью с Валентиной Васильевной завершилось ярким дефиле участниц проекта, демонстрирующих стильную вязаную одежду и аксессуары.

Задача проекта «Танцевальный калейдоскоп» – познакомить с различными танцевальными стилями, показав, насколько важны свободное самовыражение и творчество в повседневной жизни. Проект получился ярким, зажигательным, поднимающим настроение, заставляющим всех вставать и двигаться, даже если никогда этого не умели!

Проект «Тургеневские барышни и современность» посвящен женщинам, похожим на героинь произведений русского писателя-реалиста, поэта и драматурга Ивана Тургенева. Примерив благородные и изысканные образы девушек XIX века, участницы проекта предложили погрузиться в минувшую эпоху и исследовать, каким образом современные женщины продолжают нести в себе ее дух и характер.

Почетными гостями мероприятия стали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Людмила Тептина, депутат Гатчинского округа Александр Федоров. Они тепло поздравили женщин с наступившей весной и пожелали курсисткам успешной реализации представленных проектов.

- Любой визит в Гатчинскую Школу третьего возраста – это удивление, радость и тепло, – призналась Татьяна Бездетко.

– Что такое женщина? Это начало жизни. Женщина универсальна во всём: она и мама, и хозяйка, и доктор, причем не только медицинский. Она еще и доктор своей семьи. От того, как настроена женщина, зависит климат в семье. А как талантливы наши женщины! Какие они творческие и умелые! То, что делаете вы, – это ведь не только для себя. Вы показываете пример тысячам других женщин. От всей души благодарю вас за это и желаю счастья и новых творческих достижений!

- Вы умело совмещаете и заботу о семье, и общественную работу, и свои увлечения, – отметила Людмила Тептина. – Вы болеете душой за всё и за всех и много делаете для нашего Гатчинского округа. Вас объединила Школа третьего возраста. А что такое школа? Это место, куда приходят учиться, и место, где учат. И все вместе вы двигаете наш мир вперед. Ваши активность, инициатива и энергия, свет, который вы несете, – всё это очень нужно нашему миру. Желаю вам любви, красоты, оптимизма!

Юлия Лысанюк