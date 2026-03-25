Герои Команды 47 готовятся к экзаменам

Площадкой для обучения будущих управленцев из числа участников специальной военной операции стал Гатчинский государственный университет. Кадровая программа «Герои Команды 47» была запущена по поручению губернатора Александра Дрозденко по образцу федеральной программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Обучение первого потока стартовало 1 июля 2025 года на базе Гатчинского университета в смешанном формате: четыре очных модуля, занятия в дистанционном формате в межмодульный период и стажировки в органах государственной власти, местного самоуправления, подведомственных учреждениях, общественных организациях региона. В течение года участники программы слушали лекции, выполняли домашние задания, проходили практические занятия, работали с наставниками из правительства и администраций муниципалитетов. По обращению главы Ненецкого автономного округа Ирины Гехт, начиная со второго модуля к обучению вместе с героями Команды 47 приступили двое победителей первого потока региональной кадровой программы Ненецкого АО.

В качестве преподавателей героев-студентов выступили как сотрудники Гатчинского университета, так и представители органов власти разных уровней. В частности, 19 марта лекцию для участников кадровой программы в ГГУ прочитал вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития и сохранения культурного наследия Владимир Цой. Он рассказал о подготовке к столетию Ленинградской области, о мероприятиях комитета по физкультуре и спорту, а также о реализации национальных проектов, направленных на укрепление семейных ценностей и повышение производительности труда.

«Такие встречи нужны, чтобы ребята, вернувшиеся с фронта, быстрее включались в мирную жизнь и разбирались в системе управления. Мы рассказываем, как устроена власть в регионе и на местах, кто за что отвечает – чтобы потом, придя на муниципальные или региональные должности, они могли реально помогать людям решать их проблемы», – отметил Владимир Цой.

В рамках изучения дисциплины «Управление государственными и муниципальными предприятиями» 19 марта участники программы «Герои Команды 47» посетили «Водоканал» города Гатчины. Лекционное занятие провел заместитель директора по экономике и развитию Григорий Османов (по совместительству – старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Гатчинского университета). Лекция, посвященная истории, особенностям правового статуса, теории и практике управления государственными и муниципальными унитарными предприятиями, вызвала живой интерес у слушателей.

После теоретической части состоялась экскурсия на главную насосную станцию г. Гатчины. Будущие управленцы лично убедились, что гатчинский «Водоканал» – образцовое предприятие, где на основе передовых технологий и оборудования модернизированы и реконструированы и главная насосная станция, и комплекс очистных сооружений. Вопросов у слушателей было много, и на все Григорий Османов дал подробные профессиональные ответы.

Заключительный образовательный модуль первого потока программы «Герои Команды 47» подходит к концу. Впереди – выпускные экзамены, и в апреле студенты – ветераны СВО – начнут работать над собственными аттестационными проектами. Защита работ состоится в июне.

Напомним, что в рамках проекта «Герои Команды 47» в Ленинградской области ветераны специальной военной операции могут получить дополнительное образование. На первый поток было подано 433 заявки, из которых для прохождения обучения отобрали 46. Проект оказался крайне востребован, и в Лен-

области был объявлен старт второго потока программы – по направлению «Педагогика». За шесть месяцев участники получат профессию преподавателя по военно-патриотическому воспитанию. Обучение пройдет также на базе Гатчинского государственного университета.

Как подчеркнула председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Марина Григорьева, «…подрастающему поколению очень важен пример наставников, важно слышать правду о мироустройстве именно от участников специальной военной операции. А для ветеранов СВО это возможность не только получить новую профессию, но и стать примером мужества и патриотизма для молодежи, помочь реализовать их идеи и задумки».

Регистрация и подача документов на II поток программы «Герои Команды 47» продлится до 27 марта на сайте защитник47.рф/z.

Екатерина Дзюба