«Гороскоп» дачной совместимости культур от экспертов Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

ДНЕВНИК ОГОРОДНИКА

Когда вы уже запаслись семенами и готовы к началу дачного сезона, наступает не менее ответственный этап планирования будущих посадок.

Опытные дачники заводят особый дневник, в который ежегодно вносят схему посадок с учетом севооборота. Эксперты-агрономы лаборатории Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» считают, что систему севооборота часто недооценивают, считая ее сложной и неоправданной. Тем временем применение простых правил чередования культур приносит заметное увеличение урожайности.

Для учета посадок достаточно составить список овощей, запланированных для посева, распределить их по грядкам и в последующем сезоне начать чередовать с учетом разных ботанических семейств. На смену пасленовым (томаты, перец, баклажан) и тыквенным (огурец, тыква, кабачок) на той же грядке можно высадить зеленные (укроп, лук, салат, шпинат) и любые виды растений капустного семейства, они, в свою очередь, будут хорошими предшественниками для всех корнеплодов (свекла, морковь) и луковичных, например, чеснока, после которых можно смело посеять бобовые – горох и фасоль.

Эксперты уверены, что севооборот даст даже на небольшом дачном участке ощутимые результаты. Ежегодная смена культур на месте посадки позволит избежать «усталости» почвы, предотвратит распространение вредителей и болезней.

КАК И ДЛЯ ЧЕГО «ПОДРУЖИТЬ» ОВОЩИ НА ГРЯДКАХ

Интересный метод выращивания овощей предложил однажды американский ученый Мел Бартоломью. В книге «Садоводство на квадратном футе» он описал способ выращивания в «сотах», разделяя грядку на квадратные футы – 30 на 30 см – и чередуя разные овощные культуры. Эффективность таких посадок обоснована экономией места, высокой урожайностью и простотой ухода.

В настоящее время многие дачники доработали этот метод под условия своих участков и высаживают растения, учитывая их совместимость.

Само по себе понятие аллелопатии (соседство разных культур) относится ко всем живым организмам и представляет процесс взаимного влияния друг на друга разных видов. Главный действующий фактор – химические вещества, которые выделяют растения через корневую систему, листья, стебли.

По мнению экспертов, комбинирование растений на отдельной грядке – отличный инструмент для повышения урожайности и вкусовых качеств овощей за счет взаимного воздействия друг на друга.

Существенным преимуществом является снижение количества сорняков, а также биологическая защита от вредителей и болезней. Достаточно вспомнить народный способ борьбы с вредителями с помощью бархатцев: высаживая по периметру эти цветы садоводы избавляются от тли, белокрылки, колорадского жука, луковой мухи и других насекомых, наносящих ущерб урожаю. Все благодаря тиофенам – веществам, которые содержатся в корнях и листьях, и эфирным маслам, отпугивающим «летучих и ползучих».

Как показывает практика, это влияние может иметь как положительные, так и отрицательные последствия, т.к. в природе существуют растения-компаньоны и растения-антагонисты.

УКРОП МОРКОВКЕ НЕ ТОВАРИЩ

При планировании грядки эксперты Санкт-Петербургского филиала ЦОК АПК советуют учитывать несколько важных факторов.

Во-первых, определить какая культура будет основной, т.е. той, к которой будут подбираться компаньоны. При этом нужно просчитать сроки созревания и темпы развития этих культур, чтобы растениям хватало солнца и влаги, а также было достаточно места для корневой системы, чтобы «соседи» с поверхностной корневой системой и глубокими корнями «жили» рядом.

Подбор компаньонов и нежелательных соседей начнем с наиболее популярных овощей.

Картофель требователен к содержанию азота в почве. Добрыми соседями для него будут бобовые культуры – горох, фасоль, нут, благодаря бульбочковым бактериям на корнях этих растений выделяется необходимый для овоща азот. Клубни получат достаточно питания, а дачников порадует урожай.Если неподалеку от картофеля будет расти лук или чеснок, то они смогут защитить его от фитофтороза – распространенного грибкового заболевания.

Томаты в компании с базиликом, петрушкой, мятой и тимьяном под действием эфирных масел и фитонцидов станут вкуснее. Агрономы советуют не высаживать рядом с этим овощем укроп, фенхель, а также его ближайших родственников – баклажаны, картофель, перец.

Как и картофель, огурец будет рад соседству с бобовыми – источником азота в почве, а также подружится с салатом, сельдереем, укропом и свеклой. А вот совмещать посадки с томатом и картофелем не рекомендуется. На вкусовые свойства огурцов положительно влияет и посаженная по соседству редька.

Свекла – одна из самых непритязательных культур в плане соседства. Она легко подружится с большинством овощей – морковью, редисом, капустой, луком. Но урожай будет хуже, если рядом окажутся бобовые.

На рост моркови положительно повлияют салат, лук, редис, редька, укроп, горох, чеснок, шпинат. Салат и шпинат между морковными рядами станут препятствием для роста сорняков и будут удерживать достаточное для овощей количество влаги в почве, а лук и чеснок отпугнут врага – морковную муху. Кстати, и морковь будет в ответ защищать лук от луковой мухи.

В соседях у белокочанной капусты могут поселиться мята, сельдерей, укроп, шпинат, свекла. Эти культуры можно разместить между рядами так, чтобы они не конкурировали за влагу и солнце. Чеснок и лук встанут на защиту капусты от вредителей, например, белокрылки и слизней. Эксперты отмечают: рядом с капустой нельзя высаживать томаты – они замедляют ее рост – и петрушку, которая сможет плохо повлиять на формирование кочанов.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНИКИ

Принципы аллелопатии позволяют также избежать излишнего использования химических препаратов для защиты растений от вредителей и патогенов.

Многолетние и однолетние пряные растения – шалфей, розмарин, базилик, кориандр, перечная мята и мелисса – обычно высаживают между рядами овощных культур. Например, рядом с картофелем – для защиты от колорадского жука, капустой – для отпугивания белокрылок, совок. Положительное влияние на почву оказывают содержащиеся в таких растениях фитонциды, т.к. они угнетают развитие патогенных микроорганизмов, «кормят» грунт органическими кислотами.

Опытные дачники уже давно заметили положительное влияние календулы в совместной посадке с томатами, баклажанами – аромат цветов отпугивает тлю и защищает от грибковых заболеваний, а небольшой цветник из лаванды среди клубники или капусты отпугнет слизней и улиток.

