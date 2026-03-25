Ленинградцы могут подготовиться к записи в 1 класс: на Госуслугах заработали черновики заявлений
Повысить шансы ребёнка на зачисление в выбранную школу жителям Ленинградской области поможет черновик заявления на Госуслугах.
Его можно заполнить заранее, а в момент старта приёмной кампании останется только нажать кнопку «Отправить».
Приёмная кампания в Ленинградской области стартует 1 апреля. У родителей, создавших черновик заявления на Госуслугах, появится таймер обратного отсчёта — он поможет не пропустить нужный момент.
Этапы приёма заявлений
- С 1 апреля до 30 июня можно подать заявление, если ребенок живёт на закреплённой за школой территории или имеет льготы.
- С 6 июля по 5 сентября – в другую школу при наличии в ней свободных мест.
Удобные цифровые сервисы внедряются в рамках нацпроекта «Экономика данных». В прошлом году 95% заявлений в первый класс ленинградцы подали онлайн через Госуслуги, на 22% больше, чем в 2024 году.
