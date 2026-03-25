Награды гатчинских легкоатлетов

Поздравляем победителей и призеров среди юношей.

Дмитрий Федотов из Гатчинской спортивной школы № 1 занял второе место в беге на 60 метров и первое место в прыжках в длину.

У воспитанников Коммунарской спортивной школы – шесть призовых мест. В беге на 60 метров с барьерами первое место – у Ярослава Гренадерова, второе – у Максима Иванова. Ростислав Гренадеров занял второе место в прыжке в длину и второе место в прыжке в высоту. Два призера в толкании ядра: Егор Афанасов – второе место, Кирилл Прохоров – третье место.

Еще больше наград принесли в копилку Гатчинского округа девушки.

В беге на 800 метров Анастасия Красавцева из Коммунарской спортшколы стала второй.

У спортсменок Гатчинской спортивной школы № 1 – восемь наград. Алина Васильева стала первой в беге на 60 метров и второй в беге на 60 метров с барьерами. В беге на 60 метров с барьерами на первом месте – Анастасия Короткова. В прыжке в длину первое место заняла Мария Уланова. В прыжке в высоту Анастасия Мосина стала второй. В прыжке с шестом победу праздновала Анна Константинова. В толкании ядра Ангелина Бардышева стала первой, Валерия Целоева – третьей.

Поздравляем всех спортсменов и их тренеров!