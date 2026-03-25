Срок для фиктивной новобрачной

Гатчинский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая пошла на фиктивный брак ради финансовой выгоды. В 2022 году гражданка Т. подала заявление в загс вместе с иностранным гражданином З. При этом невеста скрыла, что брачный союз – фикция, а настоящая цель регистрации брака – получение иностранцем разрешения на временное проживание в РФ в обход установленных квот. За свои услуги Т. получила от жениха денежное вознаграждение.

В феврале 2023 года брак был официально зарегистрирован, а в мае того же года гражданин З. обзавелся разрешением на временное проживание сроком на три года на основании заключенного брака, что позволило ему легально находиться в России без учета миграционных ограничений.

Однако обман раскрылся, и новобрачная предстала перед судом. В судебном заседании гражданка Т. вину признала. Ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания иностранного гражданина в РФ. Подсудимую приговорили к одному году лишения свободы, но, учитывая характер преступления и личность осужденной, суд счел возможным применить статью 73 УК РФ и назначить липовой супруге условное наказание с испытательным сроком один год.

Прецедент может служить очередным напоминанием: попытки обойти закон с помощью фиктивных браков в России приводят к уголовному наказанию. Государство жестко пресекает подобные схемы, защищая свои миграционные интересы.