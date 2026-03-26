Гатчинский турнир по рукопашному бою
В Гатчине 21 марта прошел масштабный турнир по рукопашному бою, собравший более 350 участников. Город стал настоящей ареной мужества и несгибаемого характера.
Участниками стали воспитанники Центра спортивных единоборств. Победителями и призерами стали:
- Софья Козловская, Иван Жук, Артем Торгашев, Сергей Гусев – первое место;
- Дмитрий Ермоленко, Платон Ватиска, Анатолия Кондратьев, Илья Коновалов, Александр Хардиков, Тимофей Романенков, Ярослав Сятчихин – второе место;
- Ярослав Рахубо, Николай Глазов, Егор Стригин, Ярослав Вивсюк, Александр Сидельников, Дмитрий Ерш, Олег Кодзов, Данила Михайлов, Николай Топчу – третье место.
Также участие приняли спортсмены из клуба единоборств «ЯРС»:
- Владимир Ласкевич, Каролина Ярешко, Сергей Финашин, Роман Самусев, София Плотникова, Карина Безиновски, Михаил Новак, Алексей Емельянов, Никита Темников – золотая медаль;
- Макар Соловьев, Кирилл Сотниченко, Николай Быков, Артем Кузьмин, Карина Безиновски, Николай Галанин, София Кудрявцева, Виктори Плеханова, Антон Птюшкин, Максим Кузьмин – серебряная медаль;
- Иван Панасенко, Магомедшарип Исаев, Роман Мулев, Юсиф Гумбатов, Константин Величко, Александр Живетьев, Прохор Кузьмин, Роман Королев, Иван Быков – бронзовая медаль.
Желаем ребятам дальнейших побед и уверенности в своих силах!