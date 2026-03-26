Гатчинский турнир по рукопашному бою

В Гатчине 21 марта прошел масштабный турнир по рукопашному бою, собравший более 350 участников. Город стал настоящей ареной мужества и несгибаемого характера.

Участниками стали воспитанники Центра спортивных единоборств. Победителями и призерами стали: 

- Софья Козловская, Иван Жук, Артем Торгашев, Сергей Гусев – первое место; 

- Дмитрий Ермоленко, Платон Ватиска, Анатолия Кондратьев, Илья Коновалов, Александр Хардиков, Тимофей Романенков, Ярослав Сятчихин – второе место; 

- Ярослав Рахубо, Николай Глазов, Егор Стригин, Ярослав Вивсюк, Александр Сидельников, Дмитрий Ерш, Олег Кодзов, Данила Михайлов, Николай Топчу – третье место.

Также участие приняли спортсмены из клуба единоборств «ЯРС»:

- Владимир Ласкевич, Каролина Ярешко, Сергей Финашин, Роман Самусев, София Плотникова, Карина Безиновски, Михаил Новак, Алексей Емельянов, Никита Темников – золотая медаль; 

- Макар Соловьев, Кирилл Сотниченко, Николай Быков, Артем Кузьмин, Карина Безиновски, Николай Галанин, София Кудрявцева, Виктори Плеханова, Антон Птюшкин, Максим Кузьмин – серебряная медаль; 

- Иван Панасенко, Магомедшарип Исаев, Роман Мулев, Юсиф Гумбатов, Константин Величко, Александр Живетьев, Прохор Кузьмин, Роман Королев, Иван Быков – бронзовая медаль.

Желаем ребятам дальнейших побед и уверенности в своих силах!