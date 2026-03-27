Неделя космоса-2026 - в Ленобласти
Всероссийская акция «Космос в кадре» по проекту «Культура для школьников» объединит творческих ребят. «Герои космоса», «История покорения», «Космос и культура», «Космос будущего» — четыре номинации, в которых можно снять видео или анимацию.
Главное — вспомнить наших космонавтов, гениальных конструкторов и великие победы. Сказать: «Я помню, я горжусь». И показать свой талант на всю страну.
Эксперты выберут до 100 лучших работ и опубликуют на портале — Культурадляшкольников.РФ. Старт ракеты — 6 апреля, приземление — 6 мая.
