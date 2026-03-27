В Ленобласти появится «Красная машина»

Проект будущей Академии «Красная машина. Ленинградец» представлен губернатору Александру Дрозденко на встрече с первым вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом.

«У нас в Ленинградской области больше 15 детских команд — ребята играют по‑взрослому, хотя и соревнуются друг с другом. Нам очень важно, чтобы дети по‑настоящему любили этот спорт. Кстати, хоккей здорово развивает стратегическое мышление — можно сказать, учит «собирать пазл» на льду», — отметил Александр Дрозденко.

Обучение будет бесплатным. Успешные юные хоккеисты из районов смогут сразу войти в проект «Красная машина».