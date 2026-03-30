Ленобласть поздравила Росгвардию с юбилеем

На праздновании в Петропавловской крепости он вручил благодарности бойцам, отличившимся в зоне СВО.

«Сегодня Росгвардии — 10 лет. Росгвардейцы всегда рядом. И там, где нужно прикрыть мирных людей, и там, где решаются боевые задачи. Многие из них сейчас — за ленточкой, плечом к плечу с нашими бойцами. За это — спасибо от всех жителей области. Со своей стороны помогаем чем можем. Передаем технику, снаряжение, средства защиты от беспилотников. Здоровья вам и вашим семьям. И мирного неба нам всем», — поздравил росгвардейцев Александр Дрозденко.



Ленобласть оказывает поддержку Росгвардии – передает подразделениям автотранспорт, антидроновые ружья, бронежилеты, снаряжение для служебных собак, помогаем с автобронетехникой, стройматериалами, премиями. В этом году будут приобретены дополнительные средства защиты от беспилотников.



Юбилей отметили полуденным выстрелом из орудия Петропавловской крепости, который произвел командующий округом Росгвардии Герой России генерал-полковник Сергей Бураков.



Росгвардейцы возложили цветы к могилам Александра I и Петра I. В крепости прошли выставка техники и показательные выступления ОМОН «Бастион», военных оркестров и курсантов.