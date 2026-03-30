Льготы — по карте «Мир»
Получить льготную скидку в аптеке, магазине или транспорте можно будет, расплатившись банковской картой «Мир» любым удобным способом. Минцифры разместило для общественного обсуждения документ с инициативой провести такой эксперимент.
Кому будет доступен сервис
— многодетные семьи
— пенсионеры
— инвалиды
— студенты
Какие льготы можно будет получать
- льготный проезд на городском и пригородном пассажирском транспорте
- скидки в магазинах или аптеках
- скидки при посещении музеев, театров и других учреждений культуры
Как это будет работать
Карту любого банка платёжной системы «Мир» нужно будет указать в личном кабинете на Госуслугах. Положенные льготные статусы активируются на ней автоматически, а при открытии новых, система самостоятельно обновит информацию. Продавец не узнает, к какой льготной категории относится покупатель, — информация останется конфиденциальной. Проект получит название «Моя карта «Мир» и будет реализован совместно с Банком России, оператором национальной системы платежных карт — АО «НСПК» и рядом других ведомств.
Где это будет работать
Участие в эксперименте будет добровольным для регионов, организаций и граждан. Планируется, что он пройдет с 1 июля по 31 декабря 2026 года минимум в 3-х регионах. Если эксперимент будет признан успешным, будет рассмотрена возможность масштабирования сервиса на всю страну.