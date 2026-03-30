Льготы — по карте «Мир»

Кому будет доступен сервис

— многодетные семьи

— пенсионеры

— инвалиды

— студенты

Какие льготы можно будет получать

- льготный проезд на городском и пригородном пассажирском транспорте

- скидки в магазинах или аптеках

- скидки при посещении музеев, театров и других учреждений культуры

Как это будет работать

Карту любого банка платёжной системы «Мир» нужно будет указать в личном кабинете на Госуслугах. Положенные льготные статусы активируются на ней автоматически, а при открытии новых, система самостоятельно обновит информацию. Продавец не узнает, к какой льготной категории относится покупатель, — информация останется конфиденциальной. Проект получит название «Моя карта «Мир» и будет реализован совместно с Банком России, оператором национальной системы платежных карт — АО «НСПК» и рядом других ведомств.

Где это будет работать

Участие в эксперименте будет добровольным для регионов, организаций и граждан. Планируется, что он пройдет с 1 июля по 31 декабря 2026 года минимум в 3-х регионах. Если эксперимент будет признан успешным, будет рассмотрена возможность масштабирования сервиса на всю страну.