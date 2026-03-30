Филиал ПАО «Россети» обновит коммутационную аппаратуру на крупном энергоузле в Гатчинском округе

Объект обеспечивает электроэнергией округ, в котором сосредоточены крупные промышленные производства, а также научный центр, занимающийся фундаментальными и прикладными исследованиями в области физики элементарных частиц.

Ремонтные работы будут проведены на 12 разъединителях 330 кВ. В процессе специалисты оценят состояние изоляторов, отрегулируют основные узлы аппаратов, очистят контактные вводы.

В ходе ремонта и обслуживания различных элементов открытых распределительных устройств на подстанциях необходимо создать видимый разрыв электроцепи. Именно для этого и предназначены разъединители – аппараты, относящиеся к классу коммутационного оборудования. Своевременный ремонт разъединителей увеличивает срок их службы, сокращает риски возникновения аварийных ситуаций, что повышает надежность энергоснабжения потребителей.

