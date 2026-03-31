Апрель начнется с отключений электроэнергии в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

01.04.2026 с 10:00 до 87:00

Елизаветинское ТУ:

д. Вероланцы;

тер. СНТ Красная Нить;

п. Елизаветино частично;

д. Шпаньково частично;

д. Новая тер. ДНП Елизавета.

 

01.04.2026 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет частично;

д. Малое Замостье;

д. Сабры.  

 

01.04.2026 с 09:30 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Ивановка;

тер. СНТ Градостроитель (Педлино).

 

01.04.2026 с 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Пегелево;

д. Кирлово;

п. Торфопредприятие.

 

01.04.2026 с 09:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

гп Тайцы частично;

тер. ДНП Родник;

тер. СНТ Азимут;

тер. СНТ Обуховец;

тер. СНТ Дача;

тер. СНТ Ольха;

тер. СНТ Лесное;

тер. СНТ Радуга;

тер. СНТ Тритон;

тер. СНТ Тайга;

тер. СНТ Мостовик;

тер. СНТ Тайцы;

тер. СНТ Большие Тайцы.

 

01.04.2026 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Покровская;

ДНП Покровская усадьба;

Гамболовский проезд;

д. Монделево.

 

31.03.2026 с 20.00 до 08.00 01.04.2026 и 01.04.2026 с 20.00 до    08.00 02.04.2026 примерно по 1 часу

Пудомягское ТУ:

СНТ Славяночка;

Массив Дачный-2;

КП Павловские Дачи;

КП Графская Славянка;

д. Марьино;

д. Порицы;

д.Покровская;

д.Антелево;

д. Монделево.