Апрель начнется с отключений электроэнергии в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
01.04.2026 с 10:00 до 87:00
Елизаветинское ТУ:
д. Вероланцы;
тер. СНТ Красная Нить;
п. Елизаветино частично;
д. Шпаньково частично;
д. Новая тер. ДНП Елизавета.
01.04.2026 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет частично;
д. Малое Замостье;
д. Сабры.
01.04.2026 с 09:30 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Ивановка;
тер. СНТ Градостроитель (Педлино).
01.04.2026 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Пегелево;
д. Кирлово;
п. Торфопредприятие.
01.04.2026 с 09:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
гп Тайцы частично;
тер. ДНП Родник;
тер. СНТ Азимут;
тер. СНТ Обуховец;
тер. СНТ Дача;
тер. СНТ Ольха;
тер. СНТ Лесное;
тер. СНТ Радуга;
тер. СНТ Тритон;
тер. СНТ Тайга;
тер. СНТ Мостовик;
тер. СНТ Тайцы;
тер. СНТ Большие Тайцы.
01.04.2026 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Покровская;
ДНП Покровская усадьба;
Гамболовский проезд;
д. Монделево.
31.03.2026 с 20.00 до 08.00 01.04.2026 и 01.04.2026 с 20.00 до 08.00 02.04.2026 примерно по 1 часу
Пудомягское ТУ:
СНТ Славяночка;
Массив Дачный-2;
КП Павловские Дачи;
КП Графская Славянка;
д. Марьино;
д. Порицы;
д.Покровская;
д.Антелево;
д. Монделево.