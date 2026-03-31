Голосуй за Интернет

Минцифры России сообщило о продлении до 30 апреля сроков опроса о потребности в домашнем интернете в малых населённых пунктах.

В опрос включены населенные пункты, где проживают меньше тысячи человек и куда государство уже подвело волоконно-оптические линии, например, для обеспечения мобильной связью по программе «Устранение цифрового неравенства». По результатам опроса может быть принято решение об изменении федерального законодательства: средства резерва универсального обслуживания (РУО), которые идут на строительство базовых станций в малочисленных населённых пунктах, можно будет направить также на создание инфраструктуры для подключения отдельных домохозяйств.

Принять участие в опросе могут все граждане России с подтверждённой учётной записью на Госуслугах. Населённый пункт можно выбрать из списка независимо от места регистрации.

Чтобы проголосовать, зайдите на Платформу обратной связи и авторизуйтесь через Госуслуги. Выберите регион и населённый пункт, за который хотите проголосовать, напишите точный адрес своего домохозяйства. Укажите, готовы ли вы заключить договор с оператором связи, если вам проведут домашний интернет и отправьте свой голос.

Чем больше жителей проголосует за свой населённый пункт, тем выше вероятность, что именно в нём появится возможность подключения к домашнему интернету. Если в дальнейшем в населённом пункте появится такая возможность, решение воспользоваться услугой каждый житель будет принимать самостоятельно, на удобных для себя условиях.