«Добрые стены» в Гатчине

Проект «Добрые стены», в котором художники-волонтеры украшают росписью стены социальных учреждений, поликлиник и больниц, вкладывая в свою работу положительную энергию, уже получил известность.

Гатчинская история проекта началась год назад, когда член Общественной палаты Гатчинского округа Татьяна Ломакина пригласила в Гатчинский Дом реабилитационного проживания основателя и руководителя проекта «Добрые стены» в Санкт-Петербурге - Веронику Кушину.

- Мы целый год вели диалог. Когда Вероника приехала к нам и увидела масштаб, мы приняли решение переговорить с местными художниками. Я пригласила Катю Ярославцеву и Юлю Кудрявцеву. После этого к нам потянулись местные волонтеры-художники. Так создавалась гатчинская группа проекта «Добрые стены», - рассказывает Татьяна Ломакина.

Сейчас в Гатчинском доме реабилитационного проживания этап преображения уже завершился. И дело не только в стенах, которые стали яркими и живыми. Каждый визит художников был сеансом арт‑терапии и приносил радость проживающим: кто‑то подавал идеи для росписи, кто‑то просто сидел рядом и радовался рождающейся красоте в атмосфере уюта и заботы. Так комната за комнатой были расписаны 12 пространств.

Благодарности от всех, кто живет и работает в этом Доме, была удостоена команда благотворительного проекта «Добрые стены» и художники-волонтеры: Екатерина Ярославцева, Арина Савельева, Дарья Нестеренко, Ирина Калугина, Мария Глебко, Ольга Заручейникова, Светлана Бердиева, Наталья Шашкова, Юлия Кудрявцева, а также - Елена Курчатова, Елена Сухова, Ксения Овсянникова, Ольга Крючкова, Регина Морозенко, Надежда Бендик и Татьяна Еремиева.

Татьяна Можаева