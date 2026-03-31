Гатчинские скалолазы блистали на соревнованиях в Перми

В Перми 23–29 марта прошло Первенство России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» и «скорость» и Всероссийские соревнования по скалолазанию в дисциплине «трудность». В соревнованиях приняло участие более 800 спортсменов из 45 регионов страны.

Ленинградскую область представляли 15 обучающихся Гатчинской спортивной школы № 2. 

Анастасия Кобелева завоевала 1 место в дисциплине «трудность», а также выполнила норматив мастера спорта России. 

Николай Буторов взял два вторых места – в дисциплине «боулдеринг» и «трудность». 

Алексей Грошев и Яромир Нагорничных заняли 3 место в дисциплине «трудность». Максим Ганичев занял 3 место в дисциплине «боулдеринг».

Поздравляем победителей и призеров Гатчинской спортшколы № 2, тренера-преподавателя Галину Юрьевну Новикову! 