Гатчинские скалолазы блистали на соревнованиях в Перми
В Перми 23–29 марта прошло Первенство России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» и «скорость» и Всероссийские соревнования по скалолазанию в дисциплине «трудность». В соревнованиях приняло участие более 800 спортсменов из 45 регионов страны.
Ленинградскую область представляли 15 обучающихся Гатчинской спортивной школы № 2.
Анастасия Кобелева завоевала 1 место в дисциплине «трудность», а также выполнила норматив мастера спорта России.
Николай Буторов взял два вторых места – в дисциплине «боулдеринг» и «трудность».
Алексей Грошев и Яромир Нагорничных заняли 3 место в дисциплине «трудность». Максим Ганичев занял 3 место в дисциплине «боулдеринг».
Поздравляем победителей и призеров Гатчинской спортшколы № 2, тренера-преподавателя Галину Юрьевну Новикову!
