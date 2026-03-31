Школа для тех, кто ведёт за собой!

Слушателями стали как действующие командиры, комиссары, методисты и специалисты по работе с медиа, так и те, кто только планирует вступить в эти должности. Организатором образовательного интенсива выступил Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области при поддержке регионального комитета по молодежной политике.

Программа была насыщена прикладными модулями: будущие лидеры разбирали инструменты управления коллективами, способы нематериальной мотивации, учились выстраивать диалог с партнерами и работодателями, а также осваивали азы проектного управления и работу с современными медиа.

Активное участие в событиях интенсива приняли представители студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов. Помимо обучения, ребята выступили в роли волонтеров, помогая в организации мероприятия. По итогам двух дней ребята получили благодарственные письма и грамоты за успешное освоение программы и сдачу итогового теста.

Стоит отметить, что студенческие отряды региона остаются важным звеном в системе временного трудоустройства учащихся высших и средних специальных учебных заведений. Ежегодно в летний сезон участники отрядов работают в детских лагерях, на стройках и сельскохозяйственных объектах, получая первый профессиональный опыт в различных сферах экономики 47-го региона.

Эльвира Стан, командир отряда “Сознание”