Космос в кадре школьников Ленобласти

Для участия предлагается создать работу в одной или нескольких из предложенных номинаций. Это «Герои космоса», «История покорения», «Космос и культура» и «Космос будущего».

Эксперты выберут 100 лучших работ и опубликуют их на портале Культурадляшкольников.РФ Заявки принимаются с 6 апреля по 6 мая. Итоги акции будут подведены в период до 29 мая 2026 года.

Мероприятие приурочено к празднованию Недели космоса в 2026 году и направлено на популяризацию истории отечественной космонавтики среди детей и подростков, воспитание уважения к достижениям страны в области науки и техники, а также на формирование чувства гордости за вклад России в освоение космического пространства.