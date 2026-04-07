Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

08.04.2026 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ

д. Жабино ул. Новая, 

ул. Счастливая, ул. Весёлая, 

ул. Петра Семёнова, 

ул. Генерала Румянцева)

тер. СНТ Нива 

 

08.04.2026 с 09:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

Пудость часть.

д. Ивановка д.6,7,6А

 

08.04.2026 с 10:00 до 18:00 

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет часть, (промзона).

д. Сабры.

д. Малое Замостье

 

08.04.2026 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Парицы, с Никольское часть

 

08.04.2026 с 08:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

п. Сиверский:      

ул. Первомайская д. 1-17;

Белогорское ш. д. 1-11; 

ул. Красная д. 1-3;