Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
08.04.2026 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ
д. Жабино ул. Новая,
ул. Счастливая, ул. Весёлая,
ул. Петра Семёнова,
ул. Генерала Румянцева)
тер. СНТ Нива
08.04.2026 с 09:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
Пудость часть.
д. Ивановка д.6,7,6А
08.04.2026 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет часть, (промзона).
д. Сабры.
д. Малое Замостье
08.04.2026 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Парицы, с Никольское часть
08.04.2026 с 08:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский:
ул. Первомайская д. 1-17;
Белогорское ш. д. 1-11;
ул. Красная д. 1-3;
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.