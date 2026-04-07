Любить и знать свою Родину: завещание Владислава Кислова

Врач, краевед, автор книг о Гатчине, ведущий телепередач, знающий коллега, по-настоящему интеллигентный человек, любящий отец, супруг и дедушка — таким вспоминали Владислава Аркадьевича члены его семьи, коллеги, друзья, читатели.

Владислав Кислов родился 2 апреля 1939 года в семье потомственных медиков и учителей. Детство провел в городе Йошкар-Ола. Медицинское образование Владислав Аркадьевич получил в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте (сейчас это медицинская академия им. И.И. Мечникова). Он очень гордился тем, что его врачебная династия продолжается. Его дочь, Лидия Владиславовна Кузьмина, врач в четвертом поколении.

Владислав Кислов приехал в Гатчину в 1961 году совсем еще молодым человеком. Здесь он создал свою семью. При его содействии в 1965 году в городе был открыт Гатчинский Дом санитарного просвещения, в котором Кислов несколько лет работал главным врачом.

В 2002 году увидела свет первая книга Владислава Кислова «Земская медицина Гатчины и окрестностей». Затем, в течение 2002–2008 годов, были изданы еще несколько книг, посвященных истории здравоохранения нашего края. В 2009 году Владислав Аркадьевич приступил к изданию серии книг об истории улиц, домов и их обитателей в старой Гатчине. Самыми популярными среди них стали «Соборная улица», «Мариинская (Киргетова) улица», «Улица Елизаветинская (Достоевского)», «Ольгинская (Чехова) и Георгиевская (Шмидта) улицы». Также Кисловым была создана целая серия ознакомительных очерков «Краеведческий ликбез по-гатчински», куда вошло более 400 материалов.

Владислав Кислов читал лекции и представлял свои новые книги на разных площадках Гатчины, включая библиотеки. В последнее десятилетие он был одним из самых популярных рассказчиков в передаче «ДОМашние истории», которая регулярно выходила на гатчинском телеканале «Ореол». Всего вышло более сотни таких выпусков, и все они уже навсегда вошли в краеведческую историю Гатчину, как и десятки его книг, сотни очерков и газетных статей, которые бережно сохраняет гатчинская библиотека им. А.И. Куприна.

Книги, публикации в прессе и выступления Владислава Кислова всегда вызывали неизменный интерес у читателей и зрителей. Но у гатчинцев также остались самые теплые воспоминания о личных встречах с ним.

- Чем чаще мы его вспоминаем, тем дольше он будет оставаться рядом с нами, - говорит сотрудник библиотеки им. А.И. Куприна Наталья Викторовна Юронен. - Мы продолжаем смотреть телепередачи с его участием. Читатели по-прежнему приходят к нам в библиотеку за его книгами — эти издания остаются самыми востребованными для тех, кто хочет лучше знать историю нашего города. Благодаря его книгам многие люди даже восстанавливают свою родовую историю, узнавая что-то новое о своих предках, живущих в Гатчине.

Своими воспоминаниями о Владиславе Кислове поделились сотрудники музея истории Гатчины, с которым он активно сотрудничал.

- У него был замечательный дар слова, удивительная, завораживающая манера речи, - отмечает директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая. - Он был человеком, который занимается тем, что ему нравится. Очень оптимистичный, он заражал своим оптимизмом и нас.

На встрече в «Купринке» были, конечно, и те, кто знает и помнит Владислава Кислова таким, каким он был в жизни.

- Не вспоминать его невозможно, потому что он будто бы продолжает жить и работать рядом с нами, - говорит дочь Владислава Кислова, Лидия Владиславовна Кузьмина. - Мы его часто видим и слышим в сюжетах, которые показывают на телевидении. Для нас это как завещание, в котором он прежде всего учит всех любить свою родину, свой край, свой город. И, самое главное, папа учил нас быть осведомленными — интересоваться всем, постоянно узнавать что-то новое, изучать прошлое, людей, которые жили до нас, строили и благоустраивали наш город. Именно в этом и в популяризации этих знаний выражалась его любовь к родине.

- Имя Владислава Аркадьевича навсегда вписано в летопись нашего города, - уверена депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. - Первую часть своей жизни он посвятил медицине, вторую — изучению истории Гатчины. Я знала Владислава Аркадьевича много лет, сначала - как папу моей подруги Лиды. Я считаю, что именно он сыграл большую роль в том, чтобы Лида и я стали врачами. Это был удивительно скромный, деликатный, интеллигентный, очень мудрый и творческий человек. И безусловно - истинный патриот нашего города! Он оставил огромное наследие – более двадцати книг по истории земской медицины и истории улиц Гатчины, и этот труд бесценен. По его книгам можно изучать историю гатчинской медицины, историю нашего города. А значит, имя Владислава Аркадьевича Кислова будет жить в веках!

Юлия Лысанюк