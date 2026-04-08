Виртуально и вживую

НАВЫКИ БУДУЩЕГО

На целый воскресный день Любанский центр образования превратился в полигон. Здесь собрались 45 претендентов на победу в возрасте от 7 до 17 лет. Если добавить к ним тренеров, сопровождающих и родителей, то получится внушительное собрание. К первому старту каждый готовился серьёзно и тщательно. Кто-то перепаивал контакты в своём аппарате, кто-то настраивал на нужный канал виртуальные очки и пульт управления, кто-то, как показалось вначале, играл в компьютерную игру.

— Это совсем не игра, это технический симулятор, в котором мы будем соревноваться. Смотрите: это мой дрон, вот траектория, по которой он должен двигаться, и препятствия, которые надо облетать, — показывая на монитор, объяснил Павел. — Это одна дисциплина. Есть вторая — будем управлять реальными дронами.

Наш новый знакомый — ученик 8 класса Аннинской школы Ломоносовского района. Дронами Павел занимается уже два года. Говорит, что этой темой начал интересоваться гораздо раньше: мечтал научиться управлять квадрокоптером, но стоило тогда это удовольствие немалых денег.

— Как только в школе открылся кружок БПЛА, я вместе со своими друзьями сразу же туда записался. Тренируемся постоянно, занятия проходят несколько раз в неделю, часто ездим на разные соревнования, но вот на первенстве области впервые, — говорит Павел.

Таких, как Павел, — впервые принимающих участие в областном первенстве — на соревнованиях было подавляющее большинство.

— В прошлом году мы впервые проводили первенство Ленинградской области, и тогда в соседнем посёлке Сельцо соревновались восемь пилотов. А сегодня все участники с трудом помещаются в актовом зале. Зрелищный и технологичный вид спорта набирает популярность среди молодёжи региона, — рассказал президент Федерации гонок дронов Ленинградской области Илья Попов.

— Конечно, для нас важно и престижно принимать соревнования регионального уровня. Но даже не это самое главное. Мы все работаем ради того, чтобы наши дети приобретали новые навыки. На сегодняшний день управлять квадрокоптером — это тот навык, который пригодится в любой профессии уже в самом ближайшем будущем. Эти дети будут вовлекаться в процессы науки и техники, разрабатывать новые технологии и новые дроны, — уверен директор Любанского центра образования Николай Буджак.

КРУГИ, ВОРОТА, ШТРАФЫ

Соревновались юные пилоты в двух дисциплинах: полёты реальных квадрокоптеров класса 75 (личный и командный зачёт) и полёты технического симулятора (личный зачёт).

Главная задача пилота — за отведённое время пройти наибольшее количество кругов по предложенной трассе: реальной или виртуальной. Реальная трасса состоит из ворот разной этажности и флагов. Пилоты, надев виртуальные очки и взяв в руки пульты управления, занимают свои места в креслах поблизости. Их задача — не просто провести свой дрон через ворота и облететь флаги, но и правильно выполнить несколько элементов.

— Трасса не то чтобы очень сложная, но есть несколько неприятных моментов, где надо быть очень внимательным. А как это сделать, когда такое волнение! — поделились своими эмоциями воспитанники военно-патриотического клуба «Победа» из Всеволожска Константин и Алексей. — Перед стартом аж руки тряслись! Но это нормально, любой человек волнуется, тем более что уровень высокий.

Время в этом виде спорта важно, но важна и точность. Если элемент выполнен неправильно, начисляются штрафные баллы. Чтобы показать лучший результат, у каждого участника есть три попытки. Победители первенства получают путёвку на первенство Северо-Западного федерального округа.

ИВАН СМИРНОВ

ФОТО: ВАЛЕНТИНА СМИРНОВ