Нашли чужую банковскую карту? Верните хозяину!

В мае прошлого года на ул. Авиатриссы Зверевой гражданка К. обнаружила утерянную карту банка ВТБ с возможностью бесконтактной оплаты. Карта была оформлена на некую Т. Дама, не предпринимая попыток вернуть карту владелице, присвоила ее и пошла по магазинам. Злоумышленница произвела двенадцать безналичных операций с чужого банковского счета, накупив разных товаров и расплатившись найденной картой. Потерпевшая понесла значительный материальный ущерб на сумму свыше 13 тысяч рублей.

Гражданку К. изобличили. При рассмотрении дела в Гатчинском городском суде она признала свою вину и раскаялась. Оценив все имеющиеся в деле доказательства, суд квалифицировал действия подсудимой по части 3 статьи 158 УК РФ – как кражу с банковского счета с причинением значительного ущерба. Вердикт суда был таков: год и два месяца условно.