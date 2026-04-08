Пришло время навести порядок на своей земле

Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает о сроках и критериях освоения земельных участков из состава населенных пунктов, садовых и огородных участков. Речь идет о землях, где ранее были выявлены признаки неиспользования. Для них действуют переходный период- 3 года, позволяющий собственникам без спешки и штрафов привести свои участки в порядок.

Надзорные органы оценивают, освоен ли участок и используется ли по назначению. Земля не должна зарастать сорняками, борщевиком, кустарником или захламляться. От собственника ожидается, что он приступит к освоению участка в разумные сроки после приобретения. Например, начнет строительство, если участок предназначен для ИЖС, или устранит сорную и древесно-кустарниковую растительность на садовом участке.

Сейчас до 2028 года включительно действует профилактический режим. Надзорные органы не применяют санкции, а при выявлении признаков неиспользования направляют предостережения. Это возможность для собственников скорректировать ситуацию без дополнительных мер. Первый контрольный рубеж наступает в 2028 году, второй - в 2033 году для земель, требующих более длительного вовлечения в оборот. Если по истечении этих сроков нарушения не устранены, надзорные органы могут выйти на проверку соблюдения требований.

Как пояснил руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков, главная задача - дать собственникам достаточно времени для наведения порядка на земле, но при этом не оставлять ситуацию без внимания.

«Важно, чтобы собственники не только формально оформили права на землю и своевременно приступали к их освоению, но и имели фактически достаточные сроки для должного наведения порядка на своей земле, - отметил Игорь Шеляков. - Именно поэтому мы поэтапно, через предупреждения и достаточный срок, ведем к тому, чтобы каждый участок работал на развитие региона, а не зарастал бурьяном».

Далее процедура выстроена следующим образом. Если к моменту проверки нарушения устранены, вопрос закрывается. Если нет - собственнику выдается предписание и одновременно возбуждается дело об административном правонарушении (неиспользование земельного участка). В случае неисполнения предписания в установленный срок выдается повторное предписание и возбуждается новое дело - уже за неисполнение предписания. Если и повторное предписание остается без исполнения, Росреестр в течение 30 дней уведомляет об этом уполномоченный орган власти или муниципалитет. Дальнейшее решение об обращении в суд с требованием об изъятии участка и его продаже с публичных торгов принимают уже органы власти и местного самоуправления.

Таким образом, до 2028 года (а по отдельным категориям участков - до 2033 года) у собственников есть достаточное время, чтобы без риска административных мер привести землю в надлежащее состояние и использовать ее в соответствии с законом.