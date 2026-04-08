Россияне выбрали лучшие муниципальные практики — завершилось Народное голосование премии «Служение»

Этап Народного голосования Премии проходил со 2 марта по 6 апреля на портале Госуслуг. В нем россияне отдали 1 660 394 голоса. Церемония награждения победителей и лауреатов премии «Служение» пройдет 21 апреля в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». В ней примут участие 7,5 тысяч муниципальных служащих, среди которых участники и ветераны СВО.

Как отметил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев, количество проголосовавших граждан — рекордный показатель доверия к премии и практикам муниципального уровня.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила: «Рост числа заявок — это подтверждение того, что муниципальная служба — это пространство возможностей, где формируются решения, напрямую влияющие на качество жизни граждан. Для нас принципиально важно не просто отметить лучшие практики, а выстроить систему, в которой такие решения масштабируются и становятся нормой для всей страны».

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее цель — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

