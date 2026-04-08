Боулдеринг в гатчинской «Волне»
В Центре развития физической культуры и спорта «Волна» 4 апреля прошло Первенство Гатчинского округа по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг».
Боулдеринг — это дисциплина спортивного скалолазания, которая заключается в прохождении серии коротких технически сложных трасс. Важно найти решение и уложиться в ограниченное число попыток.
В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена
2008–2016 г. р. из Гатчинской спортивной школы № 2 и спортсмены из скалозала «Тринити». Интересные трассы подготовили старшие воспитанники отделения Сергей Старцев, Захар Воробьев и Алексей Приказчиков.
Поздравляем победителей и призеров!
В возрастной категории «Девушки 2014–2016» 1 место заняла Полина Никифорова, 2 место – Варвара Майборода, 3 место – Антонина Сафончик и Виктория Ежова.
В категории «Юноши 2014–2016»: Николай Гусев – 1 место, Глеб Алексеев – 2 место, Никита Котович – 3 место.
Среди девушек 2012–2013 г. р. Маргарита Славгородская завоевала 1 место, Алена Вахромеева – 2 место, Анастасия Чумакова – 3 место.
Среди юношей 2012–2013 г. р. Яромир Нагорничных – 1 место, Максим Ганичев – 2 место, Прохор Петрановский – 3 место.
В категории «Девушки 2010–2011 г. р.»: Варвара Ильчук – 1 место, Анастасия Савушкина – 2 мес-то, Полина Симонова – 3 место.
В категории «Юноши 2010–2011 г. р.»: Иван Кулешов – 1 место, Ян Бурлака – 2 место, Ярослав Щербаков – 3 место.
Среди девушек 2008–2009 г. р. Кристина Чепурина заняла 1 место, Кира Панасюк – 2 место.
Среди юношей 2008–2009 г. р.: Андрей Филоненко – 1 место, Иван Глебов – 2 место, Александр Демаков – 3 место.