"Наши сердца согревают ваши сердца": Народный фронт передал ленинградским военным технику и медикаменты
Представители общественной организации ветеранов вручили бойцам Лужского гарнизона партию полезных на передовой приборов. Неравнодушные жители посёлка Металлострой собрали более 200 тысяч рублей и закупили необходимое оборудование. Ребята получили три генератора, две электростанции, четыре рации, набор инструментов, шуруповёрт и сладости.
Давние друзья Народного фронта из Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области привезли четыре коробки медикаментов. Лекарственные препараты мы передадим бойцам на бахмутском направлении.
Весь этот груз, собранный жителями и организациями по заявкам от военных, поможет нашим защитникам в зоне проведения спецоперации и приблизит победу! Своих не бросаем!
