Шутка про теракт не удалась

Гражданин Т., сидя дома в состоянии алкогольного опьянения, позвонил со своего мобильного телефона по номеру «112» и передал операторам заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Якобы на Балтийском вокзале в Гатчине готовится взрыв, устрашающий население и создающий опасность гибели людей, с причинением значительного ущерба объекту социальной инфраструктуры – железнодорожной станции Гатчина-Пассажирская-Балтийская.

Таким образом, гражданин Т. из хулиганских побуждений выразил явное неуважение к обществу с целью нарушения нормального функционирования государственных органов и учреждений, заранее осознавая, что сообщаемая им информация не соответствует действительности.

Телефонного хулигана изобличили, он во всём признался, но при рассмотрении уголовного дела в суде свою признательную позицию изменил, заявив, что умысла на совершение данного преступления у него не было. А будто бы заметил он на платформе Балтийского вокзала подозрительный пакет и подумал, что в нем может быть бомба. С вокзала не позвонил, потому что телефон разрядился, а, приехав домой, набрал «112» и сообщил о том, что на вокзале находится черный пакет.

Суд квалифицировал действия гражданина Т. по части 2 статьи 207 УК РФ как совершение из хулиганских побуждений заведомо ложного сообщения об акте терроризма – о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений. С учетом всех обстоятельств гражданину Т. дали три года, однако в соответствии со статьей 73 УК РФ наказание постановлено считать условным с испытательным сроком два года.