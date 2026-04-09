Гатчинские шахматисты – на областном фестивале «Белая ладья»
С 27 марта по 1 апреля в городе Волхове прошел региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» и областной шахматный фестиваль «Шахматное поле» среди команд общеобразовательных организаций.
В этом году турнир собрал 18 команд из разных районов Ленобласти. Честь Гатчинского округа отстаивали воспитанники Гатчинской спортивной школы № 3 в составе сборной Гатчинского лицея № 3. В состав команды вошли Антон Паращенко. Владимир Жалов, Глеб Малинин и Ангелина Шестак.
Состязание оказалось напряженным и захватывающим. Всего пол-очка отделили наших юных шахматистов от заветной победы, которая позволила бы им отправиться в Сочи для представления Ленинградской области на всероссийском уровне.
Особого упоминания заслуживает блестящее выступление Ангелины Шестак. Она продемонстрировала безупречную игру, не потерпев ни одного поражения и не допустив ни одной ничьей. Результат – 9 побед из 9 возможных, что принесло ей заслуженное личное золото.
Серебряные медали в своих категориях завоевали Владимир Жалов и Антон Паращенко.
Поздравляем гатчинских шахматистов с командным серебром! Тренер-преподаватель отделения шахмат – Юлия Шестак.