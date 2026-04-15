На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность ещё одного съезда в аэропорт
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 68 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке КАД на пересечении с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность съезда №6.
«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 19 по 26 апреля будет попеременно перекрываться одна из двух полос движения на съезде с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе в направлении Ленинградской области, Аэропорта Пулково» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Информация о перекрытии одной полосы съезде будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.
Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.