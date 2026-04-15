На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность ещё одного съезда в аэропорт

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 19 по 26 апреля будет попеременно перекрываться одна из двух полос движения на съезде с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе в направлении Ленинградской области, Аэропорта Пулково» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии одной полосы съезде будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.