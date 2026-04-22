Судебный штраф самокатчице

Помимо того, что компании-владельцы электросамокатов достаточно вольно трактуют муниципальные постановления и предписания, водители этих средств индивидуальной мобильности сплошь и рядом нарушают правила и создают аварийные ситуации. Есть пострадавшие – и примеры административных наказаний.

Гатчинский городской суд вынес решение в отношении нарушительницы правил дорожного движения, из-за которой пострадал человек. Гражданке, неудачно покатавшейся на самокате, назначен административный штраф.

В мае прошлого года на ул. Чкалова, у дома № 79 гражданка З., управляя электросамокатом номинальной мощностью 600 Вт, категории «М», двигаясь со стороны проспекта 25 Октября в сторону улицы Красной, нарушила несколько пунктов правил дорожного движения РФ: выехала на проезжую часть улицы Чкалова и поехала по дороге – при наличии тротуара. Кончилось тем, что гражданка З. потеряла управление своим самокатом и врезалась в пешеходное ограждение. Травмы получил… пассажир электросамоката: вопреки всем запретам, на этом средстве индивидуальной мобильности нарушители катались вдвоем. Согласно заключению эксперта, в результате ДТП здоровью пассажира был нанесен вред средней степени тяжести.

Гражданка З. была извещена надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, но в суд не явилась, отводов и ходатайств не заявляла. В итоге Гатчинский городской суд квалифицировал ее действия по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ как нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней степени вреда здоровью потерпевшего.

С учетом всех обстоятельств суд признал гражданку З. виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.