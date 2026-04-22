Клиника будущего: взгляд медиков среднего звена

На конференцию собрались более сотни представителей клиник Северо-Запада – специалисты с высшим и средним медицинским образованием, работающие в сфере управления и организации сестринской деятельности, лабораторной диагностики, анестезиологии и реаниматологии, лечебного и операционного дела, акушерства и педиатрии. Ее организатором выступил комитет по качеству региональной общественной организации «Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» (ПАССД).

Приветствуя участников конференции, исполняющий обязанности главного врача Гатчинской КМБ Максим Столяров подчеркнул, что роль медицинской сестры в лечении пациентов невозможно переоценить. Он отметил существенно возросший уровень подготовки сегодняшних медицинских специалистов среднего звена и выразил искреннюю благодарность всем медсестрам за профессионализм и преданность делу.

Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью комитета по здравоохранению Ленинградской области и СЗФО, президент областной ПАССД Татьяна Глазкова посвятила свой доклад теме кадров в здравоохранении: стратегиям привлечения, удержания и мотивации медицинского персонала в современных условиях. Она подчеркнула статус современных медсестер, многие из которых имеют высшее образование, а некоторые – ученую степень. Однако большой проблемой остается дефицит кадров. Среди медицинских сестер сегодня огромный процент пенсионеров, которым нужно подготовить достойную смену.

Основными спикерами конференции стали сотрудники Гатчинской клинической межрайонной больницы. С докладами выступили фармаколог Ирина Карабельская, старшая медицинская сестра стоматологической поликлиники Елена Кирейчикова, главная медсестра Наталия Земко, старший лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории Людмила Шемякина. На конференции обсуждалась стандартизация процессов в деятельности среднего медицинского персонала, деловой этикет в работе медицинской сестры, а также безопасная инфузионная терапия, роль среднего и младшего медицинского персонала в сдерживании глобальной антимикробной резистентности, опыт организации правильного сбора биоматериала для точности лабораторных исследований и др.

Заместитель главного врача Гатчинской КМБ по организационно-методической работе Артем Сенюк выступил с докладом на тему «Искусственный интеллект в руках среднего медицинского персонала: от автоматизации документооборота до предиктивной аналитики у постели больного».

В рамках конференции состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Профессиональной ассоциацией специалистов сестринского дела Ленинградской области и региональным Штабом общественной поддержки «Единой России».