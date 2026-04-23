Пьяницу-водителя лишили «Мазды»

Гатчинская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении гражданин С. Он признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ: управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Государственный обвинитель представил суду неопровержимые доказательства того, что в мае 2025 года гражданин С., являясь лицом, подвергнутым административному наказанию, вновь управлял своей машиной в состоянии опьянения, за что и был задержан в Пудости.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил нарушителя к наказанию в виде обязательных работ сроком на 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и четыре месяца.

Принадлежащий гражданину С. автомобиль «Мазда-6» в соответствии с приговором суда конфискован и обращен в собственность Российской Федерации.