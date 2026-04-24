25 и 26 апреля участники проекта «Охота на колёса» соберут шины в Гатчине, Луге и Кингисеппе

Ближайшие акции пройдут 25 и 26 апреля в Кингисеппе, Луге и Гатчине.



Расписание ближайших акций:

1) 25 апреля, 12:00 - 14:00, Кингисепп

«Дикси», ул. Большая Советская, д. 41

Акция проводится совместно с экодвижением «РазДельный Сбор Кингисеппский район» и Кингисеппской районной организацией Всероссийского общества автомобилистов.



2) 26 апреля,12:00 - 17:00, Гатчина

АЗС Газпромнефть № 121, Гатчина, ул. Киевская, д. 21

Акция проводится совместно с сетью АЗС «Газпромнефть» и экодвижением «РазДельный сбор Гатчина



3) 26 апреля, 12:00 - 17:00, Луга

АЗС № 40, Луга, Ленинградское ш., д. 24а

Акция проводится совместно с сетью АЗС Газпромнефть и экодвижением «Чистая Луга» (АНО «Универсум»)



4) 25 апреля, 10:30 - 15:00, Луга

Экостанция Охота на колёса на Чистых Играх в Луге - участники смогут получить игровые баллы как за сдачу своих шин (до 4 колёс на команду), так и за уборку шин на территории (участников ждут несколько сотен (!!!) легковых покрышек). Участвуют команды школьников с сопровождающим взрослым, обязательна предварительная регистрация. Вся информация по ссылке: https://vk.com/wall-181164437_279

Организаторы: Экодвижение «Чистая Луга» (АНО «Универсум»)



Условия приёма:

Акции рассчитана ТОЛЬКО на частных лиц. Принимаем исключительно легковые и ЛТ шины радиусом до R20 без мусора и загрязнений — ДО 4 КОЛЁС от одного водителя (организаторы вправе попросить предъявить водительское удостоверение категории B.



Все собранные шины будут переданы на перерабатывающие заводы Ленинградской области, где из них сделают резиновую крошку для изготовления покрытий детских и спортивных площадок.



Вместе делаем так, чтобы колёса крутились по-новому, а не валялись и разлагались в лесу.



Организаторы: АНО «Экологические добровольческие проекты» при поддержке Фонда президентских грантов.

С марта 2026 года на акциях проекта собрано более 30 тонн шин. Всего с начала реализации проекта в 2017 году было собрано и передано на переработку свыше 1000 тонн шин.