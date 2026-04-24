Автоквест «Маршрут стойкости» по Гатчинскому округу: старт 2 мая

«Мы снова собираем тех, кто помнит. Не по учебникам — по сердцу. Лекций не будет. Участники сядут в машины и вместе с командами отправятся в путь, где будут добывать не просто баллы — частичку истории», - делятся организаторы.

В автоквесте – четыре обновленных маршрута. На каждом из них несколько точек с различными заданиями: физическими, творческими и интеллектуальными. За их выполнение начисляются баллы, по их сумме будет определен победитель «Маршрута стойкости».

Участников ждут награды и сувениры, полевая кухня и концерт.

Время прохождения маршрута займет около 2,5–3 часов. Участие в автоквесте - на своем автотранспорте.

Заявки можно подать до 30 апреля (до 12.00) в личные сообщения группы Фестивального центра «Лидер» в соцсети ВКонтакте: vk.com/festlider

В заявке нужно указать:

— ФИО каждого участника

— Возраст

— Контактный телефон

— Количество свободных мест в машине (если есть)

«Маршрут стойкости» стартует 2 мая в 12.00 от Фестивального центра «Лидер» (Гатчинский округ, поселок Новый Свет, д. 82). Финиш – в этой же точке.