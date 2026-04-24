Арестован телефонный мошенник

Гатчинская городская прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 40-летнего уроженца Оренбургской области, который подозревается в крупном мошенничестве.

13 апреля некий злоумышленник – подельник задержанного – в ходе телефонного разговора ввел в заблуждение 80-летнюю женщину, в результате чего она передала аферистам миллион рублей. За деньгами к ней прибыл ныне арестованный фигурант. Получив купюры, преступник скрылся, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. «Курьера», забравшего у пенсионерки деньги, задержали.

С учетом позиции прокурора, обстоятельств дела и личности подозреваемого суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый будет находиться под арестом по 13 июня 2026 года. Ход расследования уголовного дела находится под контролем Гатчинской городской прокуратуры.