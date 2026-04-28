Александр Дрозденко напомнил учебным учреждениям о переходе к карте «Школа 47»
Губернатор Ленинградской области в своем канале в MAX сообщил о необходимости активного внедрения в учебных учреждениях проекта «Школа 47».
С помощью карты «Школа 47» можно оплачивать питание, проезд, проходить в школу без пропуска. При таком удобстве сервиса, как утверждает глава региона, к проекту подключено еще не так много школ.
«Поручил комитету по образованию и главам муниципальных образований отнестись к «Школе 47» серьёзно, а именно собрать реальные причины от директоров школ, провести обучающие семинары для школ, организовать работу по созданию профилей — в том числе для новых учеников, чтобы система работала на опережение», — отметил губернатор Ленинградской области.
В регионе уже зарегистрировано 3 346 карт «Школа 47».
