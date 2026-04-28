Голосуем за благоустройство!

Голосование по программе ФКГС проходит с 2019 года. Основным критерием для включения адреса в список благоустройства является его социальная значимость, а также возможность комплексного преображения. Благодаря программе изменились к лучшему многие общественные территории по всей нашей стране и, конечно, в Ленинградской области.

В этом году работа уже кипит на всех объектах — победителях федерального голосования прошлого года. Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будут реализованы 94 проекта, а по всем программам благоустройства к концу года в 47-м регионе будет 169 новых мест для прогулок, спорта и комфортного времяпрепровождения. Сейчас как раз завершаются все необходимые конкурсные процедуры и стартуют строительно-монтажные работы. Их традиционно стараются закончить осенью, до наступления холодов, чтобы жители успели оценить и обновлённые общественные пространства, и современные спортивные зоны, и многофункциональные площадки для отдыха.

Гатчина голосует за дизайн-проект благоустройства территории вдоль ул. Рощинской, на участке от пр. 25 Октября до ул. Чехова – продолжение бульвара «47 регион».

Именно ее выбрали жители по результатам рейтингового голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

