Ленобласть расширяет экспортную инфраструктуру за рубежом

Узбекистан: пилотный шоурум вырастет в межрегиональный хаб. Представительство Ленобласти в технопарке «ИННО» в Ташкенте доказало свою эффективность.

Монголия, Абхазия, Казахстан — перспективные регионы развития. Сейчас Ленобласть прорабатывает создание инфраструктуры в Монголии. Кроме того, совместно с Минпромторгом рассматривается возможность размещения товаров на площадях загранаппарата ведомства в Абхазии и Казахстане — это позволит бизнесу получить готовые точки присутствия на перспективных направлениях.

«Задача Президента по наращиванию экспорта и задачи нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» требуют консолидации, межрегионального и межотраслевого взаимодействия. И важно, что зарубежная инфраструктура позволяет нам экспортировать не только саму продукцию, но и технологии, и инженерные компетенции», — отметил Егор Мищеряков.

Расширение инфраструктуры идет на фоне уверенного роста несырьевого неэнергетического экспорта: +11,2% за год, +34% к 2023 году. География поставок охватывает 106 стран.